小三兄弟洩密 600萬高價賣貝佐斯出軌證據

2019-03-19 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國八卦雜誌《國家詢問報》（National Enquirer）於今年1月踢爆亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與和前新聞主播桑切斯（Lauren Sanchez）有婚外情。美國媒體指出，相關證據由桑切斯兄弟提供，代價為20萬美元。

綜合外媒報導，《華爾街日報》引述知情人士報導稱，《國家詢問報》的母公司「全美媒體公司」（American Media Inc）以20萬美元（約台幣600萬元）的價格，向桑切斯的兄弟麥可（Machael Sanchez）購買貝佐斯和桑切斯的露骨簡訊及私密照片。

《華爾街日報》指出，「20萬美元」高於該公司以往所支付的金額，這「反應了美國媒體對貝佐斯八卦的重視」。公共安全專家戴貝克（Gavin de Becker）認為，這則醜聞之所以被公開，是出自複雜的「政治動機」。

貝佐斯擁有的《華盛頓郵報》經常批評美國總統川普的施政，惹得川普不滿。《國家詢問報》的母公司全美媒體公司與川普關係密切。

在2016年總統競選期間，全美媒體公司董事長佩克（David J. Pecker）要《國家詢問報》撰寫各種讚美川普的文章，大力幫助川普贏得選戰。事後川普從中牽線，讓佩克獲得了沙烏地阿拉伯王室的媒體合約。

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