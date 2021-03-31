罕見嗆中！不滿世衛病毒起源報告內容 譚德塞：需要深入調查

世衛組織秘書長譚德塞（見圖）罕見嗆中國，稱專家小組在當地訪問蒐集原始數據時遭遇困難，更提到，雖然報告指稱最不可能從實驗室洩出，「但需要深入調查」。（美聯社檔案照）

2021/03/31 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）國際專家小組今年2月到中國調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源，週二（30日）在官網公布長達123頁的調查報告，坦言沒找到病毒起源，但「實驗室洩出是最不可能的」；秘書長譚德塞對此罕見嗆中國，稱專家小組在訪問原始數據時遭遇困難，更提到，雖然報告指稱最不可能從實驗室洩出，「但需要深入調查」。

調查疫情起源的世界衛生組織小組專家恩巴瑞克（Peter Ben Embarek）與中國國家衛生健康委員會體制改革司司長梁萬年共同介紹長達123頁的調查報告，並坦言並未找到疫情源頭，但最有可能是從蝙蝠身上透過其他動物輾轉感染人類，在眾多病毒起源假設當中，最不可能的就是從實驗室中洩漏出來。

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譚德塞表示，該份報告進一步提出了問題，需要更多研究來解決，前往中國的調查小組表達了他們在「訪問原始數據」遭遇困難，「我希望未來的合作研究能包括更即時、更全面的數據共享」，譚德塞認為應了解最早的病例、追蹤武漢當地市場出售的動物，以更加了解潛在的動物宿主。

譚德塞表示，專家小組已經證實，武漢市華南海鮮市場普遍存在新冠病毒，但無法確定源頭，「我同意團隊的看法，需要訪問當地農民與相關供應商」，深入確定病毒如何傳入武漢相當重要，雖然專家小組訪問了當地幾間實驗室，並考量了病毒從實驗室傳入人群的可能，「但是，我認為這項評估不夠廣泛。需要更多的數據和研究來得出更可靠的結論。」

譚德塞強調，儘管研究小組得出結論表明「實驗室外洩是最不可能的假設」，但這需要進一步調查，可能要由專家組成更多調查小組，「我已準備好相關部署」。譚德塞說，世界衛生組織會考量所有的可能性，該份報告只是開始，不是結束，「我們需要在多個領域進行更多研究，這將需要進一步的實地考察」。

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