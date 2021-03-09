太慢宣布武肺是大流行 譚德塞反辯︰部分國家反應太慢

譚德塞（左）指一些國家面對疫情，反應太慢。（美聯社資料照）

2021/03/09 15:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）2019年底開始在中國爆發，其後蔓延全球，世界衞生組織（WHO）拖延約3個月，遲遲於去年3月11日才宣佈武肺疫情是全球大流行（pandemic）。不過WHO秘書長譚德塞8日替宣布時機辯護，並反過來指責一些國家對世衛的緊急警示置若罔聞、太遲行動，還堅稱WHO一直盡力提供疫情資訊。

此前，WHO去年成立的「大流行防範和應對獨立小組」本月18日指出，中國當局在去年1月本來可以採取更迅速的公衛措施，WHO在危機發生初期更拖延時間，直到1月22日才召開緊急委員會會議，並於隔一週後才宣布此疫情是「國際關注的公共衛生緊急事件」（PHEIC），耽誤應對疫情時機，助長了武漢肺炎蔓延全球。

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但譚德塞拒絕承認失誤，甚至在記者會上批評說，在WHO宣佈PHEIC後，部分國家仍然反應緩慢。他宣稱，把武肺定為PHEIC，其實已經是「國際法下最高級別的警戒」，並形容WHO自去年2月5日起每天舉行記者會，「我們持續響起更大聲和更清晰的警示」。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）也在記者會上幫腔嘲諷稱：「我們需要捫心自問，是的，或許我們需要發出更大的聲音，但可能有些人需要助聽器。」

不過前述由獨立小組提出的報告內容則直指，WHO在疫情初期拖慢防疫腳步，該小組的專家也指出，中國武漢在2019年底就發現COVID-19病毒，中國當局卻沒有迅速的採取更強勢的公衛措施防堵疫情。

小組專家也批評譚德塞對疫情的態度前後矛盾，並曾因此低估疫情，導致世界各國未能及時防堵，WHO也未及時警告外界病毒可人傳人，以及無症狀的患者也可能傳播病毒等情況。

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