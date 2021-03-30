船隻「密密麻麻」遍布蘇伊士灣！ NASA公布驚人衛星對比照

長榮海運超大型貨櫃輪「長賜輪」在歷經近1週的擱淺後，29日終於重新浮起脫困。（法新社）

2021/03/30 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運貨櫃輪「長賜輪」擱淺蘇伊士運河近1週，終於在台北時間29日晚間脫困，已往運河中的大苦湖移動，進行船舶適航性檢驗。美國太空總署（NASA）也公布堵塞前後的蘇伊士灣對比衛星照，只見堵塞後的海面上塞滿密密麻麻的船隻，景象相當壯觀。

「長賜輪」擱淺蘇伊士運河，中斷雙向運輸近一週，所幸在經過多日救援後，於埃及時間29日下午3點多（台北時間29日晚間9點多）重新浮起，在拖船協助下移出擱淺河道，並往運河中的大苦湖移動，進行船舶適航性檢驗，而在「長賜輪」移開後，許多在運河外等候的船隻也紛紛湧入運河。

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而NASA也公開蘇伊士灣在「長賜輪」堵塞前跟堵塞後的對比照，只見蘇伊士運河口在11日相當暢通，但到了27日「長賜輪」當塞子堵住運河後，蘇伊士灣接近運河入口的海面上，密密麻麻布滿上百艘船隻，景象相當壯觀。

根據外媒報導，雖然運河恢復通行，但埃及政府指出，在運河上有超過450艘船塞住，預估至少要花一週的時間才能讓所有船隻通過。

NASA公開蘇伊士灣在「長賜輪」堵塞運河前後的對比照，只見蘇伊士運河口在11日（圖左）相當暢通，但到了27日（圖右）運河堵塞後，運河上密密麻麻充滿上百艘船隻。（圖擷取自NASA Earth Observatory網站）

從NASA公布的衛星照可見，蘇伊士灣27日擠滿了大大小小的船隻。（圖擷取自NASA Earth Observatory網站）

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