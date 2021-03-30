為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    船隻「密密麻麻」遍布蘇伊士灣！ NASA公布驚人衛星對比照

    長榮海運超大型貨櫃輪「長賜輪」在歷經近1週的擱淺後，29日終於重新浮起脫困。（法新社）

    長榮海運超大型貨櫃輪「長賜輪」在歷經近1週的擱淺後，29日終於重新浮起脫困。（法新社）

    2021/03/30 20:28

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運貨櫃輪「長賜輪」擱淺蘇伊士運河近1週，終於在台北時間29日晚間脫困，已往運河中的大苦湖移動，進行船舶適航性檢驗。美國太空總署（NASA）也公布堵塞前後的蘇伊士灣對比衛星照，只見堵塞後的海面上塞滿密密麻麻的船隻，景象相當壯觀。

    「長賜輪」擱淺蘇伊士運河，中斷雙向運輸近一週，所幸在經過多日救援後，於埃及時間29日下午3點多（台北時間29日晚間9點多）重新浮起，在拖船協助下移出擱淺河道，並往運河中的大苦湖移動，進行船舶適航性檢驗，而在「長賜輪」移開後，許多在運河外等候的船隻也紛紛湧入運河。

    而NASA也公開蘇伊士灣在「長賜輪」堵塞前跟堵塞後的對比照，只見蘇伊士運河口在11日相當暢通，但到了27日「長賜輪」當塞子堵住運河後，蘇伊士灣接近運河入口的海面上，密密麻麻布滿上百艘船隻，景象相當壯觀。

    根據外媒報導，雖然運河恢復通行，但埃及政府指出，在運河上有超過450艘船塞住，預估至少要花一週的時間才能讓所有船隻通過。

    NASA公開蘇伊士灣在「長賜輪」堵塞運河前後的對比照，只見蘇伊士運河口在11日（圖左）相當暢通，但到了27日（圖右）運河堵塞後，運河上密密麻麻充滿上百艘船隻。（圖擷取自NASA Earth Observatory網站）

    NASA公開蘇伊士灣在「長賜輪」堵塞運河前後的對比照，只見蘇伊士運河口在11日（圖左）相當暢通，但到了27日（圖右）運河堵塞後，運河上密密麻麻充滿上百艘船隻。（圖擷取自NASA Earth Observatory網站）

    從NASA公布的衛星照可見，蘇伊士灣27日擠滿了大大小小的船隻。（圖擷取自NASA Earth Observatory網站）

    從NASA公布的衛星照可見，蘇伊士灣27日擠滿了大大小小的船隻。（圖擷取自NASA Earth Observatory網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長賜輪脫困幕後英雄！蘇伊士運河「怪手司機們」現身
    2021/03/30 18:10

    長賜輪脫困幕後英雄！蘇伊士運河「怪手司機們」現身
    長賜輪擱淺責任歸屬超複雜！台大教授一張圖解釋
    2021/03/30 17:35

    長賜輪擱淺責任歸屬超複雜！台大教授一張圖解釋

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    長賜輪脫困 專家警告：供應鏈影響很有感 恐加劇晶片荒
    2021/03/30 13:39

    長賜輪脫困 專家警告：供應鏈影響很有感 恐加劇晶片荒
    長賜輪事件衝擊全球供應鏈 BBC：埋單的恐為消費者
    2021/03/30 13:13

    長賜輪事件衝擊全球供應鏈 BBC：埋單的恐為消費者

    Open Studio數位影音新勢力
    趁亂推銷 俄羅斯稱自家「北海航線」安全又可靠
    2021/03/30 08:11

    趁亂推銷 俄羅斯稱自家「北海航線」安全又可靠
    超爽DER！ 蘇伊士運河恢復通行 這群人歡呼慶祝如中頭獎
    2021/03/30 00:25

    超爽DER！ 蘇伊士運河恢復通行 這群人歡呼慶祝如中頭獎
    國際今日熱門
    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金
    2021/03/30 10:20

    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金

    「戰狼」不用華為挨轟！憤怒粉絲反揪出一票小粉紅全用哀鳳
    2021/03/30 00:21

    「戰狼」不用華為挨轟！憤怒粉絲反揪出一票小粉紅全用哀鳳

    武漢肺炎》增4例英國變種病毒確診 澳洲布里斯本封城3天
    2021/03/29 21:31

    武漢肺炎》增4例英國變種病毒確診 澳洲布里斯本封城3天

    印尼教堂恐攻事件 凶嫌新婚夫妻檔上網學製炸彈
    2021/03/29 23:22

    印尼教堂恐攻事件 凶嫌新婚夫妻檔上網學製炸彈

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播