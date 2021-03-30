超爽DER！ 蘇伊士運河恢復通行 這群人歡呼慶祝如中頭獎

卡在蘇伊士運河近一週的長榮海運租船長賜輪，於台灣時間29日晚間終於成功脫困，蘇伊士運河也恢復正常通行。（美聯社）

2021/03/30 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕堵住蘇伊世運河6天的長榮海運貨櫃輪「長賜輪」，終於在台灣時間29日晚間打直船身脫困，前往大苦湖修繕。而投入這艘貨輪脫困作業的相關工作人員也如釋重負，事後開心地集體歡呼慶祝，猶如中樂透頭獎一樣振奮。

根據蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）發佈的資訊，卡在蘇伊士運河南端的「長賜輪」終於在擱淺6日後回復正常。長榮海運接獲｢長賜輪」船東通報，這艘租船已於台北時間29日晚間21:04 （埃及時間15:04）重新浮起，並在拖船協助下，順利移出原先擱淺的河道，讓蘇伊士運河恢復正常通行。

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對此，投入這艘貨輪脫困作業的挖泥船等相關工人相當振奮，圍在岸邊開心歡呼慶祝，各個笑得合不攏嘴，猶如中了大獎一樣開心，相關影片與照片紛紛在推特上流傳，也讓許多網友感動地向這群人致敬。

而據外媒報導，長賜輪終於在29日脫困後，埃及總統塞西的助理向媒體透露，埃及將對船東提出賠償要求，另外也要求船長對長賜輪導致蘇伊士運河關閉一事負責。

احتفالات وفرحة عمال الكراكات والقاطرات بتعويم السفينة في قناة السويس

عملوها الوحوش عملوها الأبطال ????????????????????????????✌️#السفينه_عامت_والخرفان_ماتت ????????????✌️

pic.twitter.com/KslwCYtxfj — الحمد لله على نعمة مصر ❤️????????❤️ （@yamasryaomy） March 29, 2021

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投入這艘貨輪脫困作業的相關工作人員也如釋重負，事後開心地集體歡呼慶祝，猶如中樂透頭獎一樣振奮。（圖擷取自推特）

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