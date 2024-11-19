肚子好大？韓男過秘魯海關露馬腳 身上驚藏上百毒狼蛛、蜈蚣

一名28歲南韓男子試圖走私上百隻秘魯特有動物。（路透）

2024/11/19 11:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名南韓籍男子在秘魯機場因腹部異常腫大引起安檢人員注意，結果攔下檢查、掀開上衣，赫然發現他竟在身上黏了320隻狼蛛、110隻蜈蚣和9隻子彈螞蟻。該男子已被捕，秘魯將深入追查。

綜合外媒報導，秘魯首都利馬國際機場（LIM）海關8日發現，這名預計在法國轉機飛回南韓的28歲男子的肚子異常隆起，於是將其攔下進行檢查，驚訝發現他的身上纏了2條腰帶，腰帶上黏滿小塑膠袋，裡面個別裝有狼蛛、蜈蚣、子彈蟻等秘魯特有動物。

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秘魯政府野生動物專家席爾瓦（Walter Silva）表示，這些小動物來自秘魯的亞馬遜地區，其中狼蛛已被列為秘魯瀕危物種。牠們可能是為滿足全球非法野生動物的交易需求，尤其是在聖誕節前夕，收藏奇珍異獸的需求和價格均會明顯增加。

根據密西根州立大學動物法律與歷史中心 （Animal Legal & Historical Center）2022年的報告，全球野生動物交易市場規模在300億美元至430億美元之間，其中約230億美元是合法貿易。非法交易往往是從秘魯、巴西等生物多樣性豐富但貧困的國家，出口到富裕的歐美地區，動物們會被當成寵物、藥材或是標本。

秘魯海關發現男子身上藏有320隻狼蛛、110隻蜈蚣和9隻子彈螞蟻。（路透）

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