長賜輪脫困幕後英雄！蘇伊士運河「怪手司機們」現身

〔即時新聞/綜合報導〕重型貨船長賜輪終於在台灣時間昨(29)日晚間9時脫困,蘇伊士終可漸漸恢復正常。在船卡住運河的6天期間,除了怪手在一旁挖掘土石、還有挖泥船在附近不斷作業協助其脫困。在長賜輪脫困後,這群幕後英雄的真面目終於曝光。

根據《商業內幕》報導,本次長賜輪救援計畫中,幕後大功臣為一艘名為「Mashhour」的大型挖泥船,據長賜輪的技術管理業者兼海事服務商「貝仕船舶管理公司(Bernhard Schulte Shipmanagement)」指出,該抽砂船每小時可移除7萬立方英尺(約2000立方公尺)的泥沙。

蘇伊士運河管理局局長雷比(Osama Rabie)也表示,「Mashhour」負責了長賜輪周邊大部分的疏濬工作,拖船才有辦法拉動這艘大船。另外其他小挖泥船也做出了貢獻,挖出了約2萬7000立方公尺的泥沙。據了解,不少作業員這段期間每天工作超過10小時,輪流在挖泥船或地面的怪手作業,十分辛苦。

長賜輪昨晚脫困後,「Mashhour」挖泥船上的工作人員立刻圍在一起歡呼慶祝,大喊「Mashhour」號的船名;這些挖泥船、怪手作業員的工作畫面也陸陸續續在推特上曝光。

在長賜輪受困期間,外界多半注意到有一台怪手始終在船頭旁挖掘,尺寸差異形成強烈對比,也成為不少網友製作「迷因」的素材。一名自稱怪手司機的網友這幾天在推特開設帳號「那個在蘇伊士開怪手的傢伙(Guy With The Digger At Suez Canal)」,以幽默的方式更新救援進度,讓網友津津樂道。在其中一張工作人員大合照中,有網友標記「開怪手的傢伙」問他是照片中何人?從未曝光的他回答:「在後面拿相機的。」讓網友直呼「好想看到你本人」。

