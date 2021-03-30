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    長賜輪脫困幕後英雄！蘇伊士運河「怪手司機們」現身

    2021/03/30 18:10
    這台怪手連日來一夫當關在旁埋頭挖掘協助長賜輪脫困，但怪手與巨型貨輪尺寸差異形成強烈對比，也成為不少網友熱門話題。（美聯社）

    這台怪手連日來一夫當關在旁埋頭挖掘協助長賜輪脫困，但怪手與巨型貨輪尺寸差異形成強烈對比，也成為不少網友熱門話題。（美聯社）

    〔即時新聞／綜合報導〕重型貨船長賜輪終於在台灣時間昨（29）日晚間9時脫困，蘇伊士終可漸漸恢復正常。在船卡住運河的6天期間，除了怪手在一旁挖掘土石、還有挖泥船在附近不斷作業協助其脫困。在長賜輪脫困後，這群幕後英雄的真面目終於曝光。

    根據《商業內幕》報導，本次長賜輪救援計畫中，幕後大功臣為一艘名為「Mashhour」的大型挖泥船，據長賜輪的技術管理業者兼海事服務商「貝仕船舶管理公司（Bernhard Schulte Shipmanagement）」指出，該抽砂船每小時可移除7萬立方英尺（約2000立方公尺）的泥沙。

    本次長賜輪救援計畫中，幕後大功臣為一艘名為「Mashhour」的大型挖泥船（紅圈）。（美聯社）

    本次長賜輪救援計畫中，幕後大功臣為一艘名為「Mashhour」的大型挖泥船（紅圈）。（美聯社）

    蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）也表示，「Mashhour」負責了長賜輪周邊大部分的疏濬工作，拖船才有辦法拉動這艘大船。另外其他小挖泥船也做出了貢獻，挖出了約2萬7000立方公尺的泥沙。據了解，不少作業員這段期間每天工作超過10小時，輪流在挖泥船或地面的怪手作業，十分辛苦。

    長賜輪昨晚脫困後，「Mashhour」挖泥船上的工作人員立刻圍在一起歡呼慶祝，大喊「Mashhour」號的船名；這些挖泥船、怪手作業員的工作畫面也陸陸續續在推特上曝光。

    「開怪手的傢伙」到底是哪個？這個在推特上才出現幾天的帳號回答：「在後面拿相機的。」依舊保持神祕。（擷取自推特）

    「開怪手的傢伙」到底是哪個？這個在推特上才出現幾天的帳號回答：「在後面拿相機的。」依舊保持神祕。（擷取自推特）

    在長賜輪受困期間，外界多半注意到有一台怪手始終在船頭旁挖掘，尺寸差異形成強烈對比，也成為不少網友製作「迷因」的素材。一名自稱怪手司機的網友這幾天在推特開設帳號「那個在蘇伊士開怪手的傢伙（Guy With The Digger At Suez Canal）」，以幽默的方式更新救援進度，讓網友津津樂道。在其中一張工作人員大合照中，有網友標記「開怪手的傢伙」問他是照片中何人？從未曝光的他回答：「在後面拿相機的。」讓網友直呼「好想看到你本人」。

    「Mashhour」挖泥船上的工作人員圍在一起慶祝歡呼 更多幕後英雄照片

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