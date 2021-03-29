為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    Nike又中槍？ 美饒舌歌手推「666人血撒旦鞋」犯眾怒

    饒舌歌手利爾納斯X和撒旦鞋。（圖片取自MSCHF推特）

    饒舌歌手利爾納斯X和撒旦鞋。（圖片取自MSCHF推特）

    2021/03/29 15:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕Nike繼新疆棉風暴後，美國饒舌歌手利爾納斯X（Lil Nas X）29日與紐約創意品牌MSCHF，合作發布了一款以Nike運動鞋（Air Max 97定製版）改造的「撒旦鞋」（Satan Shoes），每隻鞋中都有一個代表魔鬼的五芒星和一滴人血，鞋子上還包含魔鬼「666」密碼，並限量666雙，在網路上掀起撻伐的聲浪，逼得Nike急忙澄清，這雙鞋與該公司無關。

    據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這雙「撒旦鞋」起價為1018美元（約台幣30623元），每隻鞋的氣囊中，含有「60毫升紅墨水和1滴人血」。

    CNN詢問MSCHF公司後，得到的答案是，用來改造的Nike Air Max 97定製版運動鞋，都是從市場獨立採購，確實與Nike無關，而人血的來源是由該公司會員捐贈，「我們樂於為藝術犧牲」。

    Nike則在聲明中強調，與利爾納斯X及MSCHF沒有合作關係，也沒參與這雙鞋的設計、製造，同時也不會為它背書。

    MSCHF先前也曾推出號稱把約旦河的聖水灌進了Nike Air Max透明氣墊的「耶穌鞋」（Jesus Shoe），強調鞋子都有經過牧師的祝褔加持，每雙要價1450美元（約台幣4140元），開賣15分鐘內便售罄，還被加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）穿上腳，這雙 「耶穌鞋」登上了2019年Google運動鞋搜尋榜冠軍。

    每隻撒旦鞋都有一個代表魔鬼的五芒星和一滴人血，鞋子上還包含魔鬼「666」密碼，並限量666雙。（圖片取自MSCHF推特）

    每隻撒旦鞋都有一個代表魔鬼的五芒星和一滴人血，鞋子上還包含魔鬼「666」密碼，並限量666雙。（圖片取自MSCHF推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    胡錫進談新疆棉風暴 勸中國人「要有包容的一面」
    2021/03/27 23:43

    胡錫進談新疆棉風暴 勸中國人「要有包容的一面」
    中國搶光新鞋款 Nike股價大漲逾3％ 中概股反遭屠殺
    2021/03/27 16:03

    中國搶光新鞋款 Nike股價大漲逾3％ 中概股反遭屠殺

    宗祠消失與祭拜祖先牌位的問題 浮出檯面
    說好的抵制呢？ 「NIKE降價就買」中國人近五成買單
    2021/03/27 13:21

    說好的抵制呢？ 「NIKE降價就買」中國人近五成買單
    不甩網軍繼續支持！杜汶澤大秀Nike球鞋開酸：我驕傲
    2021/03/26 12:00

    不甩網軍繼續支持！杜汶澤大秀Nike球鞋開酸：我驕傲

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    國際今日熱門
    疫情惡化！烏克蘭武肺住院人數創新高 衛長籲全國持續防疫
    2021/03/28 16:51

    疫情惡化！烏克蘭武肺住院人數創新高 衛長籲全國持續防疫

    「大排長榮」成各國衛星打卡熱點 網笑：衛星盃攝影大賽
    2021/03/28 16:08

    「大排長榮」成各國衛星打卡熱點 網笑：衛星盃攝影大賽

    美陸戰隊揭新目標：擊沉中國軍艦
    2021/03/28 16:05

    美陸戰隊揭新目標：擊沉中國軍艦

    首批27.5萬劑！ 德國預計4月中收到嬌生疫苗
    2021/03/28 16:57

    首批27.5萬劑！ 德國預計4月中收到嬌生疫苗

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播