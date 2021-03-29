Nike又中槍？ 美饒舌歌手推「666人血撒旦鞋」犯眾怒

饒舌歌手利爾納斯X和撒旦鞋。（圖片取自MSCHF推特）

2021/03/29 15:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕Nike繼新疆棉風暴後，美國饒舌歌手利爾納斯X（Lil Nas X）29日與紐約創意品牌MSCHF，合作發布了一款以Nike運動鞋（Air Max 97定製版）改造的「撒旦鞋」（Satan Shoes），每隻鞋中都有一個代表魔鬼的五芒星和一滴人血，鞋子上還包含魔鬼「666」密碼，並限量666雙，在網路上掀起撻伐的聲浪，逼得Nike急忙澄清，這雙鞋與該公司無關。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這雙「撒旦鞋」起價為1018美元（約台幣30623元），每隻鞋的氣囊中，含有「60毫升紅墨水和1滴人血」。

請繼續往下閱讀...

CNN詢問MSCHF公司後，得到的答案是，用來改造的Nike Air Max 97定製版運動鞋，都是從市場獨立採購，確實與Nike無關，而人血的來源是由該公司會員捐贈，「我們樂於為藝術犧牲」。

Nike則在聲明中強調，與利爾納斯X及MSCHF沒有合作關係，也沒參與這雙鞋的設計、製造，同時也不會為它背書。

MSCHF先前也曾推出號稱把約旦河的聖水灌進了Nike Air Max透明氣墊的「耶穌鞋」（Jesus Shoe），強調鞋子都有經過牧師的祝褔加持，每雙要價1450美元（約台幣4140元），開賣15分鐘內便售罄，還被加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）穿上腳，這雙 「耶穌鞋」登上了2019年Google運動鞋搜尋榜冠軍。

每隻撒旦鞋都有一個代表魔鬼的五芒星和一滴人血，鞋子上還包含魔鬼「666」密碼，並限量666雙。（圖片取自MSCHF推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法