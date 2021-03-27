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    說好的抵制呢？ 「NIKE降價就買」中國人近五成買單

    日前中國以體育為賣點的社群平台「虎撲」進行民調，結果顯示Nike若不道歉但選擇打折，有高達45.1%中國人表示會購買，不禁讓人覺得，「說好的抵制呢？」。（圖擷取自《微博》）

    日前中國以體育為賣點的社群平台「虎撲」進行民調，結果顯示Nike若不道歉但選擇打折，有高達45.1%中國人表示會購買，不禁讓人覺得，「說好的抵制呢？」。（圖擷取自《微博》）

    2021/03/27 13:21

    〔即時新聞／綜合報導〕說好的抵制呢？H&M、NIKE、ADIDAS等全球知名品牌去年因新疆強迫勞動而抵制當地棉花，引發中國網民展開獵巫行動，紛紛點名相關品牌揚言抵制，眾多藝人也急發聲明與品牌切割。不過，日前中國網路民調 結果卻顯示，Nike若不道歉但選擇打折，有高達45.1%中國人表示會購買。

    中國近日以販售體育用品為主的社群平台「虎撲」舉行民調，如果逾2000元人民幣（約新台幣8753元）的球鞋減至幾百元人民幣出售，詢問網友的購買意願。一共有7284人回應，其中有45.1%（3332人）網友表示「買」，37.9%（2788人）則表示「不買」，另有17.1%（1264人）表示「到時再說」。

    民調引起不少網友留言，但大部份都是無奈的表示，「謝謝分享。」、「厲害了這個……」、「真的無語」等等。其中有網友留言坦言，「真正能讓你倒下的不是對手，而是你絕對的內心。」

    Nike推出的新款運動鞋，26日在「京東」購物網站上開放民眾預約搶購，時間開放至晚間9點，沒想到時間截止後總共吸引超過34萬人預約搶購，開賣後就立刻完售，也讓不少中國網友諷刺直呼「如果我是NIKE，我大概也不會道歉多此一舉的事情，何必要幹」、「中國人真的是一個神奇的群體」。

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