總預算刪減衝擊！彰化「毛毛蟲合唱團」全國賽 改當天來回急行軍

彰化市平和國小「毛毛蟲合唱團」是比賽常勝軍。（圖學校提供）

2025/04/08 23:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕曾連續3年拿下彰化縣合唱冠軍的「毛毛蟲合唱團」又要出征了！這群來自彰化市平和國小的小朋友，最近將前往嘉義市參加全國賽，卻因中央總預算刪減，原訂兩天一夜的行程只好改成當天來回急行軍。校方坦言，只要路途不遠，過去都是1天來回，今年若是補助經費足夠，即可多1天休息。

該件事由縣議員楊子賢在臉書揭露。他說，毛毛蟲合唱團可是彰化的驕傲，不只連3年奪冠，還多次代表縣內出征全國賽並屢屢得獎，實力受到肯定。這次他們將參加的是全國師生鄉土歌謠比賽的原民語系組，長年來由原民會提供經費，鼓勵孩子們學習族語、傳唱傳統歌謠，推動文化傳承。

請繼續往下閱讀...

不過，今年原民會原本編列1300萬元預算，準備支應決賽、初賽與賽前訓練等費用，但在立法院預算審查時，經費被砍到只剩約400萬元，只能保留決賽補助。像平和這樣的非原民學校，補助金從去年的9萬5000元，直接腰斬剩3萬5000元，使得原本規劃好的兩天一夜行程，也只能砍掉校外教學，改成當天來回。

「這些孩子很努力，一路過關斬將，才拿到全國代表資格，我們應該給他們鼓勵和支持，卻因為預算被砍，讓孩子的夢想路變得這麼辛苦。」楊子賢說，平和雖非原民學校，卻多年致力推廣原民語文化，這次被砍經費，不只讓人遺憾，也凸顯教育資源穩定的重要性。

雖然中央預算縮水，毛毛蟲合唱團仍不氣餒，除了嘉義全國賽，他們7月還將飛往日本東京，登上國際舞台，唱出台灣的聲音。楊子賢也提到，被立法院砍經費的是前往嘉義的全國決賽，他因為心疼孩子們的遭遇，才提到今年7月底要去東京的另場比賽，希望能多少幫忙募款，讓孩子們不要太受挫！社會各界是有溫暖的。

學校指出，東京行所需經費與中央預算無關，但預估出國比賽的經費約200萬元，縣府已為每位團員編列8000元上限補助，其餘部分則靠家長會、學校募款，希望社會各界能一起協助讓孩子圓夢，外界若願意幫忙，就可以減輕學生家長的負擔。

縣議員楊子賢在臉書揭露因中央預算被砍，波及原民會補助彰化市平和國小參加全國賽的經費，補助金額腰斬。（圖擷取楊子賢臉書）

楊子賢臉書揭露，「毛毛蟲合唱團」暑期前往日本東京參賽，出國經費雖有縣府補助仍不足，希望幫忙募款，減輕學校與家長的壓力。（圖擷取楊子賢臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法