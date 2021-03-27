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    胡錫進談新疆棉風暴 勸中國人「要有包容的一面」

    針對中國國內反抵制西方服飾品牌的風潮，《環球時報》總編胡錫進（見圖）說，中國人民要有包容的一面。（資料照，彭博）

    針對中國國內反抵制西方服飾品牌的風潮，《環球時報》總編胡錫進（見圖）說，中國人民要有包容的一面。（資料照，彭博）

    2021/03/27 23:43

    〔即時新聞／綜合報導〕近來H&M、Nike等國際知名品牌因人權議題選擇拒用新疆棉，遭中國民眾群起抵制。而態度向來強硬的《環球時報》總編胡錫進近來在微博上的貼文卻放軟態度，建議中國官方避免加入聲討，還勸導中國民眾「要有包容的一面」。

    胡錫進前天（25日）的微博貼文指稱，近來中國出現了民眾、明星與西方服飾品牌「割席」的風潮，而這種極不尋常的「政治正確」，根源是美國煽惑西方社會拒用新疆棉，而華府在新疆議題發力，最終目的是引起中國與中東伊斯蘭世界的對立。胡錫進今日的貼文也加足馬力，譴責美國才是粗暴闖入商業領域的強制者。

    以上述觀點為前提，胡錫進建議中國官方應「避免、克制」參與聲討西方服飾品牌，尤其不應引導輿論。胡錫進也呼籲應該「政治歸政治，市場歸市場」，為中、西互相割席表示遺憾，因為許多遭中國民眾切割的西方品牌已在中國發展多年，與中國社會某種程度上已經融為一體。

    在昨（26）日的微博貼文中，胡錫進進一步表態，中國所有民眾、明星都有權選擇停止與西方服飾公司合作，但這不意味著中國市場與那些公司「絕交」，更不意味著「封殺」。而愛國主義作為一種絕對原則，應用在具體事件時，胡錫進希望怎樣才是「愛國」的定義可以不那麼絕對，要有包容的一面。

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