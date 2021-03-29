布林肯暗示 拜登政府不會因疫情懲罰中國

2021/03/29 00:15

〔中央社〕美國國務卿布林肯在今天播出的訪問中暗示，拜登政府不會因為北京處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的方式對中國採取懲罰行動，而會強調為防範未來疫情做準備的重要性。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，布林肯（Antony Blinken）在比利時布魯塞爾進行拜訪時，接受CNN節目「美國國情」（State of the Union）主持人巴希（Dana Bash）訪問，內容觸及廣泛議題。

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報導指出，布林肯這番說法，與美國前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和前總統川普的政府針對相關議題採取的強硬措詞大不同。蓬佩奧和一些川普政府官員稱COVID-19是「武漢病毒」，並要求懲罰中國。

儘管布林肯表示，有必要「為過去究責」；他也呼應其他拜登政府官員說法，要求北京對2019年疫情爆始末公開透明。但他強調，拜登政府的「焦點有必要放在替未來建構更強健的系統上」。

布林肯說：「我認為對我們來說，問題是要確保我們盡一切努力來防止再度發生疾病大流行，即使我們仍在努力度過這次疫情，或是至少我們要確保未來若發生任何事，我們能用遠遠更有效的方法來減輕遭受的任何破壞。」

布林肯告訴CNN，相關準備工作的一大部分，是要「確保存在一個系統，包含世界衛生組織（WTO）參與，並以從頭開始便公開透明、分享資訊及讓國際專家能介入為特色」。

至於世衛即將公布的疫情源頭調查報告，布林肯對其中的「方法論和過程」表達疑慮，原因包括「北京顯然協助撰寫報告這個事實」。

前往中國武漢調查疫情源頭的世衛專家小組曾表示，他們無法取得關於COVID-19的原始資料。不過布林肯也說：「我們再看報告裡怎麼寫。」

從更廣泛層面談中國，布林肯表示，美中關係具有多面向，包括敵對、競爭和合作等方面。他還強調，為因應中國帶來的挑戰，與盟邦攜手合作有其重要性。

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