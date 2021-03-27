誇張！3惡狼迷昏單親媽媽性侵 還開直播破壞她家求斗內

俄羅斯一名單親媽媽遭3名惡狼迷昏性侵。（情境照）

2021/03/27 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發生一起誇張事件，3名男子來到一名單親媽媽家中，將其下藥迷昏之後性侵，途中甚至在Youtube上開起直播，並要求觀看直播的觀眾捐款，只要他們破壞屋內物品，觀眾就得「斗內」。

綜合外媒報導，受害女子是3個孩子的母親，現年30歲，離婚之後結識了這起案件的主嫌，來自莫斯科的18歲青年亞泰姆（Artem S）。本月25日時，亞泰姆夥同另外兩名男子，來到被害者家中，並對被害者灌酒、下藥使其昏迷，接著性侵得逞。

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3人將過程直播上網，短時間內吸引許多觀眾觀看，3人幾乎將被害者家中全數拆光，屋內的大門、水管、冰箱門、家具都被砸碎，無一倖免。而除了直播之外，男子還將影片上傳到Telegram。

所幸，不久以後，受害女子的親友就發現了直播影像，逮到了3名惡狼，並狠狠地揍了他們一頓，並要求負責所有財物損失，他們先前收到的斗內也不夠賠。

當地警方發言人表示，已就3人涉性侵及破壞等罪嫌展開調查，

據報導，其中一名男子來頭不小，是當地知名政治人物的兒子。另外，Youtube與Telegram也緊急將直播影片下架處分。

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