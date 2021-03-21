讓小孩眼睜睜目睹母親被輪姦 巴基斯坦2性侵犯判死

巴基斯坦去年發生震驚社會的性侵案，2名歹徒在高速公路輪姦女子時，讓她的小孩眼睜睜看著媽媽被性侵。這2名強姦犯在20日被判處死刑。圖為關押本案嫌犯的巴國監獄。（歐新社）

2021/03/21 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦去年9月9日發生駭人聽聞的社會案件，1名女子開車載著2個小孩，在拉哈爾（Lahore）附近的高速公路上用光汽油，2名歹徒此時竟闖入無法發動的車輛搶劫並輪姦女子，過程中讓小孩眼睜睜看著媽媽被性侵。巴國法院20日針對此案宣判，2名強姦犯都被判處死刑。

據《BBC》報導，受害者在汽油用光時，曾打電話給親戚詢問該怎麼辦，親戚則建議她先去找高速公路路邊緊急電話撥打，同時還出發去找她。不過，30來歲的男子梅赫利（Abid Mehli）和阿里（Shafqat Ali）趁機進入車內搶走財物和飾品，並在附近的草地上讓幼童看著自己的母親被強姦。

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事後，女子在遭受創傷下仍向警方提供嫌犯的特徵，卻遭拉合爾警察首長薛克（Umer Sheikh）質疑她為什麼不選擇車流較多的路段，也批評她出發前為何沒有好好檢查油量。

薛克在電視上說明案情時，多次發表了類似的言論，還指稱這名有法國居住權的受害者，可能誤以為巴國和法國一樣安全。薛克的說法四處流傳後引起各界憤怒，痛斥他根本就是在責怪受害人，成千上萬的民眾走上街頭示威，要求修法以便保護女性權益。

影響所及，巴基斯坦去年12月通過新法，針對性侵案設立更快的審判機制和更嚴厲的判決。在高速公路性侵案中，拉哈爾特別法庭20日指出梅赫利和阿里犯有輪姦、綁架、搶劫、恐怖主義等罪嫌，因而宣判死刑，不過，兩人的律師之後也會上訴。

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