尷尬！ 華春瑩拿「黑奴照」酸美國 外媒打臉是監獄囚犯照

華春瑩25日駁斥新疆「強迫勞動」的說法，還拿出一張黑白照宣稱是過去美國黑奴採棉的照片。（圖擷取自微博）

2021/03/26 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕知名國際品牌H&M等大廠因拒絕採用新疆棉花，宣布終止與中國工廠合作，讓中國網友不滿發起抵制，中國外交部發言人華春瑩25日則駁斥新疆「強迫勞動」的說法，還拿出一張黑白照，宣稱是過去美國黑奴採棉的照片，批美才是「強迫勞動」，但有美媒發現，華春瑩拿出的「黑奴」照，其實是20世紀的美國監獄囚犯照。

為了力挺新疆棉花，華春瑩25日在例行記者會拿出1張黑白照片宣稱，「這是當時在美國黑奴被強迫在棉花地裡採摘的照片」，接著拿出另1張彩色照片說：「這是我在網上可以看到的，請同事幫我打出來的，中國棉花田裡的情景，40%多都已經進行了機械化的採摘。」企圖證明「中國不存在強迫勞動」。

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但美國《新聞周刊》報導，華春瑩所拿出的黑白照片，根本不是美國黑奴採棉的照片，而是知名攝影師里昂（Danny Lyon）在擔任學生民權組織「學生非暴力協調委員會」官方攝影師時，花了1年2個月在德州Ferguson Unit監獄所拍攝的照片。

報導指出，該張照片和黑奴制度完全無關，是單純反映囚犯工作和生活情況，希望能喚起社會關注與維護黑人的權益。

《自由亞洲電台》也提到，華春瑩當時拿照片駁斥新疆「強迫勞動」時，她的身體語言出賣了她，這些徵兆似乎都透露著她的論調站不住腳，「她說的話，你信嗎？」

有美媒發現，華春瑩拿出的「黑奴」照，其實是20世紀的美國監獄照片。（圖擷取自微博）

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