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    拆H&M招牌、燒Nike球鞋 中國小粉紅掀「義和團」式獵巫

    今（25日）微博上流傳四川成都「大悅城」商場的H&M戶外廣告牌遭拆除的影片，還有不少中國小粉紅大燒Nike球鞋洩憤的影片。（圖擷取自微博）

    今（25日）微博上流傳四川成都「大悅城」商場的H&M戶外廣告牌遭拆除的影片，還有不少中國小粉紅大燒Nike球鞋洩憤的影片。（圖擷取自微博）

    2021/03/25 17:36

    〔即時新聞／綜合報導〕全球知名品牌H&M、Nike、UNIQLO等大廠過去「拒用新疆棉花」的公告，近日被中國網友挖出一致撻伐，引起聲討和抵制。今（25日）微博上就流傳四川成都「大悅城」商場的H&M戶外廣告牌遭拆除的影片，還有不少中國小粉紅大燒Nike球鞋洩憤的影片，卻被抓包手工粗糙可能是「盗版」的，種種反擊西方的行為猶如「義和團式」的做法。

    H&M過去曾發布聲明指出，因關注到民間社會組織及媒體報告，包含對於新疆少數民族被強迫勞動、宗教歧視的指控，所以不和任何新疆的服裝製造工廠合作，並不從當地採購產品和棉花等原料。H&M的聲明讓中國網友跳腳揚言抵制，中共官媒《環球時報》、共青團更不斷起底大做文章，直接點名包含Nike、Adidas以及UNIQLO等知名大廠。

    今日微博上流傳一段四川成都「大悅城」商場拆除門外H&M廣告招牌的影片，人民日報就PO出該影片嗆聲，稱「近日，H&M因抵制新疆棉花引發眾怒，多名中國明星與其解除合作。目前H&M已被各大電商平台下架，並被多個地圖APP屏蔽（遮蔽）。堅決抵制任何污化中國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益」。

    更有不少小粉紅氣急敗壞地PO出火燒Nike球鞋「洩憤」的自拍影片，卻被發現未冒出黑煙，被質疑「不捨得燒真貨」，還有內行人直指，這些球鞋手工粗糙，很有可能是「盗版」的。

    H&M在全球擁有4千多家門市，中國就佔了400家之多，在這一片抵制之下，實體店面到底情況如何也引發關注，就有中國媒體前往一探究竟，發現店內仍有不少顧客選購，就連試衣間門口也有不少人排隊，絲毫不受影響，畫面曝光讓不少小粉紅氣炸：「有點骨氣吧」、「支持國貨好嗎」、「真想不明白這些人」、「實體店也關一關吧」、「開了400間店這麼多人靠它們吃飯，難怪不怕」！

    有中國媒體前往一探究竟，發現H&M店內仍有不少顧客選購，就連試衣間門口也有不少人排隊，絲毫不受影響，畫面曝光讓不少小粉紅氣炸了。（圖擷取自微博）

    有中國媒體前往一探究竟，發現H&M店內仍有不少顧客選購，就連試衣間門口也有不少人排隊，絲毫不受影響，畫面曝光讓不少小粉紅氣炸了。（圖擷取自微博）

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