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    華春瑩拿黑奴照駁新疆強迫勞動 外媒酸爆：你信嗎？

    中國外交部發言人華春瑩聲稱並不存在「強迫勞動」，並拿美國百年前黑奴勞動照當作對比，心虛的臉部表情被外媒酸爆「她說的話，你信嗎？」（圖取自中國央視微博）

    中國外交部發言人華春瑩聲稱並不存在「強迫勞動」，並拿美國百年前黑奴勞動照當作對比，心虛的臉部表情被外媒酸爆「她說的話，你信嗎？」（圖取自中國央視微博）

    2021/03/25 18:54

    〔即時新聞／綜合報導〕世界各國接連指控中國迫害新疆維吾爾族，建立集中營並強迫勞動，近日國際服飾品牌H&M聲明拒用新疆棉，引發中國民眾群情激憤，中國外交部發言人華春瑩聲稱並不存在「強迫勞動」，並拿美國百年前黑奴勞動照當作對比，看似心虛的臉部表情被外媒酸爆「她說的話，你信嗎？」

    中國外交部發言人華春瑩今（25日）在例行記者會拿出1張黑白照片介紹，「這是當時在美國黑奴被強迫在棉花地裡採摘的照片」，她接著拿出另1張彩色照片說：「這是我在網上可以看到的，請同事幫我打出來的，中國棉花田裡的情景，40%多都已經進行了機械化的採摘。」

    華春瑩還說：「所以有關中國新疆強迫勞動，這個指責本身是不存在的。」她還嗆「一些企業居然就相信了這種謠言，那麼它自己怎麼做，是它自己的判斷，但是我想中國的老百姓也有自由發表他們自己的觀點、表達他們的感受，中國的市場就在這，不需要我們專門去搞什麼脅迫，但是有一點是肯定的，可能現在中國老百姓也不允許一些外國人一邊吃著中國的飯、一邊砸著中國的碗。」

    《自由亞洲電台》在臉書貼出華春瑩發表言論時的影片，並點出她的「身體語言」有所蹊蹺，說話時不斷眨眼、表情僵硬，且甚至還拿出19世紀的美國黑奴照對照今日的新疆，「拿別人百年前的照片比較」，這些徵兆似乎都透露著她的論調站不住腳，「她說的話，你信嗎？」

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