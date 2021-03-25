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    軍情動態》英國鷹式戰機墜毀 2飛行員彈射逃生

    一架隸屬英國皇家海軍的鷹式教練機今日不幸墜毀。圖為英國皇家空軍的鷹式教練機。（歐新社資料照）

    一架隸屬英國皇家海軍的鷹式教練機今日不幸墜毀。圖為英國皇家空軍的鷹式教練機。（歐新社資料照）

    2021/03/25 20:22

    〔即時新聞／綜合報導〕1架隸屬英國皇家海軍的鷹式教練機（Hawk T1）本（25）日稍早在康瓦耳郡（Cornwall）墜毀，幸好2名飛行員的傷勢並不嚴重，目前已送往鄰近醫院接受治療。

    綜合英媒報導，英國國防部在聲明中指出，這架鷹式教練機隸屬於736海軍航空中隊，該中隊駐紮在康瓦耳郡境內的皇家海軍空軍基地；而2名經由彈射脫困的飛行員正在接受醫生的檢查。

    報導指出，事故起因是引擎突然發生故障。德文郡以及康瓦耳郡警方也發出通告，要求當地民眾避開事發區域。

    鷹式是由英國航太公司（BAE）製造的單引擎噴氣式教練機，通常被用來訓練飛行員或是充當低成本的輕型戰鬥機，後續也有相當多的衍生機型，用戶主要為澳大利亞、印度、馬來西亞、印尼等國。

    鷹式教練機自1976年起便在英國軍隊服役至今，根據英國皇家空軍的說法，鷹式教練機預計將持續服役到2030年。

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