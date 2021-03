軍情動態》英國鷹式戰機墜毀 2飛行員彈射逃生

2021/03/25 20:22

〔即時新聞/綜合報導〕1架隸屬英國皇家海軍的鷹式教練機(Hawk T1)本(25)日稍早在康瓦耳郡(Cornwall)墜毀,幸好2名飛行員的傷勢並不嚴重,目前已送往鄰近醫院接受治療。

綜合英媒報導,英國國防部在聲明中指出,這架鷹式教練機隸屬於736海軍航空中隊,該中隊駐紮在康瓦耳郡境內的皇家海軍空軍基地;而2名經由彈射脫困的飛行員正在接受醫生的檢查。

報導指出,事故起因是引擎突然發生故障。德文郡以及康瓦耳郡警方也發出通告,要求當地民眾避開事發區域。

鷹式是由英國航太公司(BAE)製造的單引擎噴氣式教練機,通常被用來訓練飛行員或是充當低成本的輕型戰鬥機,後續也有相當多的衍生機型,用戶主要為澳大利亞、印度、馬來西亞、印尼等國。

鷹式教練機自1976年起便在英國軍隊服役至今,根據英國皇家空軍的說法,鷹式教練機預計將持續服役到2030年。

Emergency services are currently in the St Martins area of #Helston following reports of a plane crash. Public are asked to avoid the area whilst first responders attend the scene. Updates as we get them. pic.twitter.com/N0Dl2KxIgW