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    中駐英使館新址 周邊將有「天安門廣場」、「香港路」

    中國政府壓迫香港、新疆等地民主和人權，近年令英國上下愈發忿忿不平。（路透檔案照）

    中國政府壓迫香港、新疆等地民主和人權，近年令英國上下愈發忿忿不平。（路透檔案照）

    2021/03/20 16:35

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》19日報導，中國駐英國大使館準備遷入新址之際，當地地方議會通過一項決議，考慮將其周邊地名和新建物重新命名為「天安門廣場」、「維吾爾園」、「香港路」、「西藏山」或「曉波路」，以展示當地對於自由和多元價值的支持。

    據報導，中國駐英國大使館2018年決定搬遷至東倫敦陶爾哈姆萊茨區（Tower Hamlets）的英國皇家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，英媒曾估該處價值7.5億英鎊（逾303億台幣）。在當年移交儀式上，時任中國駐英大使劉曉明還誇讚遷址具有劃時代的重要意義。陶爾哈姆萊茨區是英國穆斯林人口比例最高的地方，38％居民為穆斯林。

    然而，就在搬遷作業近期準備開始之際，陶爾哈姆萊茨區議會17日全體會議一致同意，將研究中國大使館新址附近的道路和新建物，是否可改名為「天安門廣場」（Tiananmen Square）、「維吾爾園」（Uyghur Court）、「香港路」（Hong Kong Road）、「西藏山」（Tibet Hill）或「曉波路」（Xiaobo Road，在中國牢獄中病逝的諾貝爾和平獎得主劉曉波）。

    決議文中指出，該區不會迴避對自由和多元價值的支持，同時也歡迎有意前往英國生活的香港人，指該區過去即有不少逃避政治打壓的居民定居，現在已成為英國公民。此外，議會也將調查是否可採取其他行動，對港人表達支持。

    提出該議案的英國自由民主黨籍市議員拉比納．克汗（Rabina Khan）直言，全體議員一致同意議案，在歡迎中國大使館搬遷之餘，也表明反對中國共產黨政府侵犯人權。

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