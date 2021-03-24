還給員工家庭生活 花旗新任CEO宣布設立「無會議日」

花旗集團於22日宣布每週五訂為「無Zoom日」（Zoom-free Fridays）。（路透）

2021/03/24 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕在全球疫情的驅使下，多數公司採用遠距工作，而視訊會議軟體更成不可或缺的工具，然而這卻造成新興症狀的產生「Zoom疲勞」（Zoom fatigue）。花旗集團（Citigroup）新任CEO弗雷澤（Jane Fraser）於22日宣布每週五訂為「無Zoom日」（Zoom-free Fridays）。

綜合外媒報導，2月剛上任的弗雷澤聽取集團員工的意見，認為需要修正現行政策才能使員工有效區分家庭生活及工作的界線，尤其在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響下，在家辦公讓員工更顯得疲倦，因此宣布此「無Zoom日」政策。

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據外媒的工作時數調查顯示，美國投資銀行的員工每週工作100個小時，員工形容自己處於「非人道」的工作環境。

美國高盛（Goldman Sachs）的初級分析師指出，恐怖高壓的工作環境，讓他們每晚最多只能睡5個小時。

而在疫苗的推行下，部份公司陸續讓員工重回辦公室，弗雷澤表明，希望員工能在疫情趨緩時，安排一些時間回到公司。

此外，有些大型企業已制定疫情後的工作政策，像是微軟宣布員工有主管的批准，即可永久的在家工作，而美國福特汽車也推行了類似的政策。

史丹佛大學虛擬人際互動實驗室主任貝倫森（Jeremy Bailenson）的研究發現，「Zoom疲勞」症狀的產生，源於使用者必須長時間近距離盯著螢幕，且使用者忍不住會不斷審視視窗中的自己，導致員工的壓力比進辦公室還高。

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花旗新任CEO弗雷澤（Jane Fraser）。（法新社）

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