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    抗議報復性制裁！ 歐洲6國紛紛召見中國大使

    歐洲多國外交部召見中國大使，對報復性制裁表示抗議。圖為中國駐丹麥大使馮鐵。（路透）

    歐洲多國外交部召見中國大使，對報復性制裁表示抗議。圖為中國駐丹麥大使馮鐵。（路透）

    2021/03/24 09:02

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟22日以侵犯人權為由通過中國的制裁案，中國隨即宣布報復性制裁，引發歐盟成員國不滿。法國、德國與其他歐洲國家23日召見中國大使，對中國的報復性制裁表示抗議。

    歐盟外交部長22日在布魯塞爾舉行會議，點名4名新疆高官與國營實體「新疆生產建設兵團（XPCC）」公安局打壓維吾爾族等少數族群，據此將其列入黑名單。北京當局隨即還以顏色，制裁包括包瑞翰（Reinhard Butikofer）等5名歐洲議員在內的10名歐盟人士，以及歐盟理事會政治與安全委員會（PSC）等4個實體。

    綜合媒體報導，法國外交部23日召見中國駐法大使盧沙野，強調對法國議員和學者的侮辱和威脅是「不可接受」的，並對中國的報復性制裁表示抗議。據了解，法國外交部原本在22日召見盧沙野，但盧沙野違反外交禮節，直到23日才到法國外交部。

    德國外交部23日召見中國駐德國大使吳懇進行「緊急會談」，明確表達德國政府的看法，指中國對歐洲議會議員、科學家、政治機構以及非政府組織進行制裁，代表一個不妥當的升級，讓歐中關係面臨不必要的壓力。

    比利時外交部23日召見中國駐比利時大使曹忠明，強烈反對北京當局對歐盟實體和歐洲議員實施制裁。

    荷蘭外交部發言人表示，因為荷蘭議會議員舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）被中國列入制裁名單，荷蘭政府召見了中國駐荷蘭大使表示抗議。

    丹麥外交部召見中國大使馮鐵，表示中國的報復性制裁是對歐洲和丹麥公民言論自由的攻擊。據了解，立陶宛也召見了中國大使，瑞典則採取類似的行動。

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