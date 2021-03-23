為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2千年前浩劫！火山爆發後 龐貝人在15分鐘內死亡

    最新研究發現，義大利龐貝人在火山噴發後的15分鐘內，就因火山碎屑流所帶來的熱氣和火山灰而喪命。（路透）

    最新研究發現，義大利龐貝人在火山噴發後的15分鐘內，就因火山碎屑流所帶來的熱氣和火山灰而喪命。（路透）

    2021/03/23 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利維蘇威火山於西元79年爆發，使得龐貝城約2000人死亡，近來由義國巴里大學、國立地球物理與火山學研究所（INGV）、愛丁堡英國地質調查局所展開的聯合研究發現，龐貝人在火山噴發後的15分鐘內，就因火山碎屑流所帶來的熱氣和火山灰而喪命，從此掩埋在灰燼之下。

    《衛報》報導，INGV高級研究員伊薩亞（Roberto Isaia）透露，火山碎屑流溫度超過攝氏100度，由二氧化碳、氯化物、炙熱灰燼和火山玻璃微粒組成，這項研究主要是組建模型進而理解火山碎屑流對距離維蘇威火山約10公里的龐貝造成何種影響。

    研究結果證實，當時龐貝人完全沒有逃生的機會，雖然有數十人可能是被噴發出來的岩塊砸死，但絕大多數都是在火山碎屑流之中窒息身亡。事實上，從罹難者遺體散布在自家屋內、床鋪、街道或廣場上，就不難發現災難來得如此迅速。

    伊薩亞說，龐貝人完全無法想像自己會發生什麼事，因為他們所居住的地方過去只會有地震，根本就沒有遇過火山噴發事件，在那15分鐘內龐貝人遭遇了無盡的地獄。

    龐貝遺址是義大利遊客第二多的景點，僅次於羅馬競技場，就算有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，去年仍吸引了大約100萬名觀光客。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前所未見！ 義大利龐貝遺址發現全新精美馬車
    2021/02/27 22:39

    前所未見！ 義大利龐貝遺址發現全新精美馬車
    龐貝古城發現小吃店遺址 這隻「雞」竟存在近2000年
    2020/12/27 08:58

    龐貝古城發現小吃店遺址 這隻「雞」竟存在近2000年

    大專院校期貨模擬交易競賽 即起報名
    龐貝古城新發現！ 2具遺體疑為身分高貴者與奴隸
    2020/11/22 11:29

    龐貝古城新發現！ 2具遺體疑為身分高貴者與奴隸
    玄！ 加拿大女偷龐貝城文物衰15年 罹癌切除乳房還爆財務危機
    2020/10/12 19:11

    玄！ 加拿大女偷龐貝城文物衰15年 罹癌切除乳房還爆財務危機

    老饕都知道！平價老酒就要選這款
    國際今日熱門
    阿嬤毋驚！ 歷經2次大戰、大流行 105歲人瑞打第2劑疫苗
    2021/03/22 13:55

    阿嬤毋驚！ 歷經2次大戰、大流行 105歲人瑞打第2劑疫苗

    新加坡外長展開外交行 出訪汶萊、馬來西亞與印尼
    2021/03/22 14:34

    新加坡外長展開外交行 出訪汶萊、馬來西亞與印尼

    震驚！奧運衝浪奪牌希望 訓練時被閃電劈死
    2021/03/22 14:22

    震驚！奧運衝浪奪牌希望 訓練時被閃電劈死

    澳政府宣佈加速施打疫苗 總理盼年底能為所有成年人接種
    2021/03/22 17:13

    澳政府宣佈加速施打疫苗 總理盼年底能為所有成年人接種

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播