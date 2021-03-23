2千年前浩劫！火山爆發後 龐貝人在15分鐘內死亡

最新研究發現，義大利龐貝人在火山噴發後的15分鐘內，就因火山碎屑流所帶來的熱氣和火山灰而喪命。（路透）

2021/03/23 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕義大利維蘇威火山於西元79年爆發，使得龐貝城約2000人死亡，近來由義國巴里大學、國立地球物理與火山學研究所（INGV）、愛丁堡英國地質調查局所展開的聯合研究發現，龐貝人在火山噴發後的15分鐘內，就因火山碎屑流所帶來的熱氣和火山灰而喪命，從此掩埋在灰燼之下。

據《衛報》報導，INGV高級研究員伊薩亞（Roberto Isaia）透露，火山碎屑流溫度超過攝氏100度，由二氧化碳、氯化物、炙熱灰燼和火山玻璃微粒組成，這項研究主要是組建模型進而理解火山碎屑流對距離維蘇威火山約10公里的龐貝造成何種影響。

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研究結果證實，當時龐貝人完全沒有逃生的機會，雖然有數十人可能是被噴發出來的岩塊砸死，但絕大多數都是在火山碎屑流之中窒息身亡。事實上，從罹難者遺體散布在自家屋內、床鋪、街道或廣場上，就不難發現災難來得如此迅速。

伊薩亞說，龐貝人完全無法想像自己會發生什麼事，因為他們所居住的地方過去只會有地震，根本就沒有遇過火山噴發事件，在那15分鐘內龐貝人遭遇了無盡的地獄。

龐貝遺址是義大利遊客第二多的景點，僅次於羅馬競技場，就算有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，去年仍吸引了大約100萬名觀光客。

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