玄！ 加拿大女偷龐貝城文物衰15年 罹癌切除乳房還爆財務危機

加拿大有名女子15年前在義大利南部的知名古城「龐貝」觀光時，順手牽羊把當地的的文物偷走作為紀念，結果她稱自己從此「噩運纏身」。示意圖，非遭竊文物。（歐新社）

2020/10/12 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大有名女子15年前在義大利南部的知名古城「龐貝」觀光時，順手牽羊把當地的的文物偷走作為紀念，結果她稱自己從此「噩運纏身」，不僅多次罹病險些喪命，家中還發生財務危機，因此她近日把偷來的文物寄還給義大利龐貝城的附近的旅行社並附上道歉信，並在信中表示近期會親自前往當地道歉。

綜合外媒報導，這名36歲，自稱妮可（Nicole）的加國女子在信中指出，她在2005年前往龐貝城觀光時才20多歲，當時把2塊馬賽克碎片和雙耳瓶（amphora）的碎片帶回加拿大做紀念，「沒想到就此衰運連連」。

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妮可認為「這些文物蘊含很多負面能量」，她在回國之後的15年間歷經2次乳腺癌，並最終把2邊乳房全部切除，她們家也出現財務危機，因此趕緊這些「不祥的文物」寄回義大利，希望能糾正自己過去所犯的錯誤，並希望藉此獲得原諒，妮可也表示近期會親自前往當地道歉。

義大利南部的龐貝古城始建於公元前約600年，直到公元79年發生維蘇威火山爆發後，一夜之間將龐貝活埋於火山灰下，直到16世紀才又被發現，現今是義大利最熱門的旅遊觀光景點之一，然而卻頻頻發生觀光客把當地文物順手牽羊的事件，令當地管理部門相當頭痛；目前這間旅行社已經將這些歸還文物交與警方，不過尚不清楚警方是否會對妮可開罰。

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