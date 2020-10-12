為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    玄！ 加拿大女偷龐貝城文物衰15年 罹癌切除乳房還爆財務危機

    加拿大有名女子15年前在義大利南部的知名古城「龐貝」觀光時，順手牽羊把當地的的文物偷走作為紀念，結果她稱自己從此「噩運纏身」。示意圖，非遭竊文物。（歐新社）

    加拿大有名女子15年前在義大利南部的知名古城「龐貝」觀光時，順手牽羊把當地的的文物偷走作為紀念，結果她稱自己從此「噩運纏身」。示意圖，非遭竊文物。（歐新社）

    2020/10/12 19:11

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大有名女子15年前在義大利南部的知名古城「龐貝」觀光時，順手牽羊把當地的的文物偷走作為紀念，結果她稱自己從此「噩運纏身」，不僅多次罹病險些喪命，家中還發生財務危機，因此她近日把偷來的文物寄還給義大利龐貝城的附近的旅行社並附上道歉信，並在信中表示近期會親自前往當地道歉。

    綜合外媒報導，這名36歲，自稱妮可（Nicole）的加國女子在信中指出，她在2005年前往龐貝城觀光時才20多歲，當時把2塊馬賽克碎片和雙耳瓶（amphora）的碎片帶回加拿大做紀念，「沒想到就此衰運連連」。

    妮可認為「這些文物蘊含很多負面能量」，她在回國之後的15年間歷經2次乳腺癌，並最終把2邊乳房全部切除，她們家也出現財務危機，因此趕緊這些「不祥的文物」寄回義大利，希望能糾正自己過去所犯的錯誤，並希望藉此獲得原諒，妮可也表示近期會親自前往當地道歉。

    義大利南部的龐貝古城始建於公元前約600年，直到公元79年發生維蘇威火山爆發後，一夜之間將龐貝活埋於火山灰下，直到16世紀才又被發現，現今是義大利最熱門的旅遊觀光景點之一，然而卻頻頻發生觀光客把當地文物順手牽羊的事件，令當地管理部門相當頭痛；目前這間旅行社已經將這些歸還文物交與警方，不過尚不清楚警方是否會對妮可開罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慘毀容！ 中國遊客愛搞破壞 400多年古蹟磚牆被刻滿字
    2020/10/06 00:40

    慘毀容！ 中國遊客愛搞破壞 400多年古蹟磚牆被刻滿字
    這值76億？毛澤東真跡遭竊 「紅色」收藏家難過到吃不下
    2020/09/17 22:10

    這值76億？毛澤東真跡遭竊 「紅色」收藏家難過到吃不下

    法國巴黎資產管理：能源轉型投資趨勢確立
    誇張！西安學生在古文物「拴馬樁」上曬被子 稱是學校傳統
    2019/12/06 16:09

    誇張！西安學生在古文物「拴馬樁」上曬被子 稱是學校傳統
    遊義國海灘帶走40公斤白沙 法情侶最高恐被關6年
    2019/08/20 20:16

    遊義國海灘帶走40公斤白沙 法情侶最高恐被關6年

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    國際今日熱門
    劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕
    2020/10/12 06:22

    劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕

    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程
    2020/10/12 05:30

    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程

    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸
    2020/10/12 05:30

    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸

    關鍵搖擺州 5萬川粉監票
    2020/10/12 05:30

    關鍵搖擺州 5萬川粉監票

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播