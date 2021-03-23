從人口稠密市場擴散 美研究直指武肺源於湖北武漢

美國研究團隊在科學（Science）期刊上發表研究指出，透過分子測年法推算，武肺最初起源於人口稠密的華南海鮮市場。（法新社）

2021/03/23 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）已在全球造成1.2億人確診，272萬人死亡，至今仍無法完全確認病毒的起源。美國就有研究團隊利用分子測年法（molecular dating）推算病毒突變速度及存在時間，指出病毒起源於湖北，並在人口稠密的市場傳播，進而導致「全球大流行」。

根據《CNN》報導，美國研究團隊在《科學（Science）》期刊上發表研究指出，研究群透過分子測年法，計算病毒持續突變的速率和存在時間，以推算病毒擴散的方式和進程，推算出武肺最初是於2019年10月中旬，從中國湖北人口稠密的市場開始擴散，近而演變成全球流行的「完美風暴」。

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報導指出，亞利桑那大學生物學教授瓦若比（Michael Worobey）表示，這場完美的武肺風暴，是由1~2次的幸運巧合而形成，如果0號病人決定當天不去華南海鮮市場，或是病得太重待在家休養，亦或是初期沒發生「超級傳播事件」，大家甚至會對武肺沒有感覺。

報導提到，加州大學傳染病學副教授特海姆（Joel Wertheim）則說，研究最主要聚焦在人類發現武漢肺炎前，該病毒已在中國流行多久，透過中國病毒基因多樣性和中國最早通報的病例進行推算，可得知武肺大流行是於前年10月中發生。

報導也說，特海姆補充，儘管義大利和歐洲國家有報導稱前年10月前歐洲即有武肺確診案例，且中方也聲稱歐美和中國武肺起源的時間重疊，但該團隊打臉了此說法，因為研究顯示歐洲在前年10~12月間，僅有12起確診病例。

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