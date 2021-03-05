301頁郵件曝光！中共聯手世衛隱瞞疫情 佛奇被爆牽涉其中

美國保守派監督組織「司法觀察」指出，中共與世衛聯手隱瞞疫情，佛奇當時負責的國家衛生院也知情。（歐新社）

2021/03/05 01:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）發新聞稿指出，該組織與Daily Caller News Foundation（DCNF）取得美國衛生及公共服務部（HHS）301頁電子郵件，當中包括防疫專家佛奇（Anthony Fauci）及其下屬雷恩（Clifford Lane）的通聯紀錄，內容顯示中共與世衛聯手隱瞞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，佛奇當時負責的國家衛生院也知情。

新聞稿指出，DCNF去年4月1日要求美國衛生及公共服務部提供佛奇、雷恩與世衛官員針對武漢肺炎而發的電子郵件，以及這兩人與世衛秘書長譚德賽之間的通信，但未獲美國衛生部回應，因此DCNF向美國哥倫比亞特區法院依信息自由法（FOIA）提起訴訟，故獲得301頁電子郵件，DCNF將它們公開在網路上。

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當中幾封電子郵件透露，佛奇與美國衛生部官員在中共與世衛聯手隱瞞武漢肺炎時也參與其中，當中包括2020年2月14日至15日，雷恩和世衛技術官員韓（Mansuk Daniel Han）之間提到保密表格，韓提到，「這次的表格是根據中國量身定做，所以我們不能使用之前的表格。」

此外，2020年2月13日世衛向美國國家衛生院（NIH）官員發出的郵件中提到，提到了武漢肺炎的疫情資訊，但世衛還加註「重要提示：在我們與中國同意之前，請將此視為敏感信息，勿公開。」

2020年3月4日的1封郵件來自1名中國記者，他向雷恩指出，世衛報告疫情資訊和中國官方掌握的感染人數並不一樣。

「司法觀察」認為，真正的疫情資訊透明相當重要。該組織總裁菲頓（Tom Fitton）認為，「這些新郵件顯示了世界衛生組織和佛奇當時負責的的國家衛生院，對中國共產黨控制疫情提供了特殊待遇。」

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