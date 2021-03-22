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    染疫後不堪病痛折磨 美知名連鎖餐廳創辦人輕生身亡

    美國知名連鎖餐廳「Texas Roadhouse」創辦人泰勒（見圖）先前感染武漢肺炎，據指其染疫後陸續出現嚴重耳鳴等後遺症，他在不堪病痛折磨下，傳出於上週四輕生身亡，享壽65歲。（美聯社）

    美國知名連鎖餐廳「Texas Roadhouse」創辦人泰勒（見圖）先前感染武漢肺炎，據指其染疫後陸續出現嚴重耳鳴等後遺症，他在不堪病痛折磨下，傳出於上週四輕生身亡，享壽65歲。（美聯社）

    2021/03/22 11:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名連鎖餐廳「Texas Roadhouse」創辦人泰勒（Kent Taylor）先前感染武漢肺炎（COVID-19，下稱武漢肺炎），據指其染疫後陸續出現嚴重耳鳴等後遺症，他在不堪病痛折磨下，傳出於上週四輕生身亡，享壽65歲。

    「Texas Roadhouse」是美國知名連鎖牛排店，自1993年開創以來，已在全美49州以及10個國家（包含台灣）開設分店，其中全美有611家，其他國家則有28家。不過「Texas Roadhouse」的創辦人兼CEO泰勒先前感染武漢肺炎，之後更出現嚴重耳鳴等後遺症，家屬指泰勒遭受病痛折磨，導致日常生活及心理出狀況，最終更因此選擇輕生。

    家屬也指出，泰勒生前曾承諾對一項臨床實驗進行資助，內容就是幫助一樣在染疫後被嚴重耳鳴所苦的美軍官兵。

    外媒報導也提到，泰勒在去年也捐出自己的薪水，將從去年3月到今年1月間的薪資用於協助第一線的員工，這項義舉也讓他受到外界好評，因此在其過世消息發布後，也陸續有人表達哀悼之意。

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