武漢肺炎》馬達加斯加總統拒接種疫苗 力挺藥草茶

馬達加斯加總統拉喬利納（左）20日說，他不打算接種武漢肺炎疫苗，而是希望使用草藥「療法」來對抗病毒。圖為拉喬利納去年4月當眾喝下藥草茶。（法新社）

2021/03/21 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）20日說，他不打算接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，而是希望使用草藥「療法」來對抗病毒，他也不急於為該國民眾展開大規模接種疫苗計畫。

《法新社》報導，拉喬利納週六晚間發表全國電視演說，他表示，「就我個人而言，我還沒有接種疫苗，也沒有打算接種任何疫苗。」他也大力吹捧當地釀製的蒿屬植物萃取液可對抗病毒的優點，該藥草茶被命名為「Covid-Organics」，也被稱為CVO，效果尚未經過科學證實。

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拉喬利納說，他正在求助於CVO，以「保護自己和我的家人」。儘管如此，他說：「馬達加斯加和我都不反對這種疫苗。」但他稱該國正處於「觀察疫苗的階段」，提到開始大規模疫苗接種的國家出現的「副作用太多」。

拉喬利納沒有具體說明他是在談論哪些副作用。目前武肺疫苗常見的副作用包括短暫的疲勞和頭痛。

過去1年，馬達加斯加紀錄超過2.2萬例確診病例和340例死亡。拉喬利納週六表示，該國正進入第2波疫情，主要是因傳染力高的南非變種病毒在當地傳播。上個月該國新增2483例確診和45人死亡，但他堅稱「沒什麼好擔心的」。

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