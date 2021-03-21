為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》馬達加斯加總統拒接種疫苗 力挺藥草茶

    馬達加斯加總統拉喬利納（左）20日說，他不打算接種武漢肺炎疫苗，而是希望使用草藥「療法」來對抗病毒。圖為拉喬利納去年4月當眾喝下藥草茶。（法新社）

    馬達加斯加總統拉喬利納（左）20日說，他不打算接種武漢肺炎疫苗，而是希望使用草藥「療法」來對抗病毒。圖為拉喬利納去年4月當眾喝下藥草茶。（法新社）

    2021/03/21 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）20日說，他不打算接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，而是希望使用草藥「療法」來對抗病毒，他也不急於為該國民眾展開大規模接種疫苗計畫。

    《法新社》報導，拉喬利納週六晚間發表全國電視演說，他表示，「就我個人而言，我還沒有接種疫苗，也沒有打算接種任何疫苗。」他也大力吹捧當地釀製的蒿屬植物萃取液可對抗病毒的優點，該藥草茶被命名為「Covid-Organics」，也被稱為CVO，效果尚未經過科學證實。

    拉喬利納說，他正在求助於CVO，以「保護自己和我的家人」。儘管如此，他說：「馬達加斯加和我都不反對這種疫苗。」但他稱該國正處於「觀察疫苗的階段」，提到開始大規模疫苗接種的國家出現的「副作用太多」。

    拉喬利納沒有具體說明他是在談論哪些副作用。目前武肺疫苗常見的副作用包括短暫的疲勞和頭痛。

    過去1年，馬達加斯加紀錄超過2.2萬例確診病例和340例死亡。拉喬利納週六表示，該國正進入第2波疫情，主要是因傳染力高的南非變種病毒在當地傳播。上個月該國新增2483例確診和45人死亡，但他堅稱「沒什麼好擔心的」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花6000萬買棒棒糖給學生配藥吃 馬達加斯加教育部長被解雇
    2020/06/06 09:47

    花6000萬買棒棒糖給學生配藥吃 馬達加斯加教育部長被解雇
    武漢肺炎》藥草茶神話破功？馬達加斯加出現首例死亡
    2020/05/18 11:55

    武漢肺炎》藥草茶神話破功？馬達加斯加出現首例死亡

    台中最強買房熱區 北屯機捷特區漲聲起
    號稱可治武漢肺炎... 馬達加斯加出口藥草茶到非洲15國
    2020/05/04 12:34

    號稱可治武漢肺炎... 馬達加斯加出口藥草茶到非洲15國
    武漢肺炎》馬達加斯加總統親自喝了！ 宣稱藥草茶治癒2人
    2020/04/21 19:50

    武漢肺炎》馬達加斯加總統親自喝了！ 宣稱藥草茶治癒2人
    國際今日熱門
    川普預言成真！外媒爆拜登上任後 CNN收視率慘跌
    2021/03/21 06:38

    川普預言成真！外媒爆拜登上任後 CNN收視率慘跌

    鯨魚祖先竟然是「小鹿」！花了5千萬年演化而來
    2021/03/21 07:47

    鯨魚祖先竟然是「小鹿」！花了5千萬年演化而來

    德逾萬人上街抗議防疫限制 警動用水柱警棍驅散
    2021/03/21 02:30

    德逾萬人上街抗議防疫限制 警動用水柱警棍驅散

    中網全怒了！解放軍女軍官勾人夫 高調嗆原配當小三「我有爽呀」
    2021/03/21 06:32

    中網全怒了！解放軍女軍官勾人夫 高調嗆原配當小三「我有爽呀」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播