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    67年前曾暴露輻射落塵 日本「第五福龍丸」前船員離世

    由於美國在該海域試爆氫彈，大石跟第五福龍丸上22名船組員，全數暴露在輻射落塵中。（資料照，美聯社）

    由於美國在該海域試爆氫彈，大石跟第五福龍丸上22名船組員，全數暴露在輻射落塵中。（資料照，美聯社）

    2021/03/21 18:41

    〔中央社〕日本遠洋鮪魚漁船「第五福龍丸」號，1954年在比基尼環礁海域作業時，遭受美國試爆氫彈波及，當時暴露在輻射落塵、事後致力反核的前船員大石又七，已於3月7日過世，享壽87歲。

    日本放送協會（NHK）報導，當年20歲的大石又七是日本遠洋鮪魚漁船第五福龍丸的船組員，1954年3月1 日正在太平洋馬紹爾群島比基尼環礁（Bikini Atoll）作業，由於美國在該海域試爆氫彈，大石跟第五福龍丸上22名船組員，全數暴露在輻射落塵中。

    遭受輻射污染半年後，在醫院接受治療的第五福龍丸無線通信長久保山愛吉死亡，大石也因為出現掉髮及水（泡）等症狀，住院治療一年兩個月，被迫過著受到輻射污染影響的生活。

    大石自此透過著書及赴各地演講等方式，在向全世界訴說核武器及遭受輻射污染的恐怖之處同時，也提醒大家正視核電廠的危險性。

    大石2012年4月曾短暫因為腦出血住院治療，但之後仍一邊持續復健，一邊從事相關活動。

    2019年6月，大石住進神奈川縣三浦市的老人中心生活，今年3月7日因為誤嚥性肺炎病逝三浦市內醫院。

    日本社會在第五福龍丸事件後，反核意識高漲，並以此為契機成立「日本原水爆被害者團體協議會」。第五福龍丸的船體，目前保存在東京都江東區的「第五福龍丸展示館」，並公開展示。

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