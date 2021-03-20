武漢肺炎》BNT疫苗研發者：mRNA技術本用於研發癌症疫苗

德國生技公司「BioNTech」因推出以「信使RNA」技術研發出來的武漢肺炎疫苗，該公司創辦夫婦圖瑞吉（左）與薩欣（右）於今獲頒德國最高榮譽勳章。（法新社）

2021/03/20 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕德國生技公司「BioNTech」在抗擊武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時，推出了以「信使RNA」（mRNA）技術研發出來的BNT疫苗，該公司創辦夫婦也因此獲頒德國最高榮譽勳章。然而，「BioNTech」創辦夫婦透露，「信使RNA」技術本來是用來研發癌症疫苗的。

據《美聯社》報導，德國生技公司「BioNTech」在抗擊武漢肺炎疫情時，推出了以「信使RNA」技術研發出來的BNT武漢肺炎疫苗，並成為其中一個率先在全球大範圍使用的武漢肺炎疫苗。然而，「BioNTech」創辦者圖瑞吉（Ozlem Tureci）與丈夫薩欣（Ugur Sahin）表示，去年疫情爆發時，他們正在研究如何使用信使RNA技術，馴服人體的免疫系統，作為對付癌症的方法。疫情爆發後，他們決定把這個研究了20年的技術，投入武肺疫苗的研發上。去年12月，BNT疫苗相繼通過英、美藥管機構核准使用。

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施打「信使RNA」武肺疫苗後，「信使RNA」便會攜帶特定指令，讓人體製造某種蛋白質，攻擊武肺病毒，而同樣的原理也適用於指示人體免疫系統攻擊腫瘤細胞。圖瑞吉表示：「我們擁有數種基於信使RNA技術研發出來的癌症疫苗，」並且預計幾年內便能上市。

然而，圖瑞吉夫婦目前最關心的問題，是能否準時交付各國的疫苗訂單，以及疫苗能否有效對付武漢肺炎變種病毒。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也因圖瑞吉夫婦開發出了武肺疫苗，在今天頒發德國最高榮譽「功績勳章」給圖瑞吉、薩欣（Order of Merit），表彰他們對全人類的貢獻。

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