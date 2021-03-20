為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》BNT疫苗研發者：mRNA技術本用於研發癌症疫苗

    德國生技公司「BioNTech」因推出以「信使RNA」技術研發出來的武漢肺炎疫苗，該公司創辦夫婦圖瑞吉（左）與薩欣（右）於今獲頒德國最高榮譽勳章。（法新社）

    德國生技公司「BioNTech」因推出以「信使RNA」技術研發出來的武漢肺炎疫苗，該公司創辦夫婦圖瑞吉（左）與薩欣（右）於今獲頒德國最高榮譽勳章。（法新社）

    2021/03/20 00:53

    〔即時新聞／綜合報導〕德國生技公司「BioNTech」在抗擊武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時，推出了以「信使RNA」（mRNA）技術研發出來的BNT疫苗，該公司創辦夫婦也因此獲頒德國最高榮譽勳章。然而，「BioNTech」創辦夫婦透露，「信使RNA」技術本來是用來研發癌症疫苗的。

    《美聯社》報導，德國生技公司「BioNTech」在抗擊武漢肺炎疫情時，推出了以「信使RNA」技術研發出來的BNT武漢肺炎疫苗，並成為其中一個率先在全球大範圍使用的武漢肺炎疫苗。然而，「BioNTech」創辦者圖瑞吉（Ozlem Tureci）與丈夫薩欣（Ugur Sahin）表示，去年疫情爆發時，他們正在研究如何使用信使RNA技術，馴服人體的免疫系統，作為對付癌症的方法。疫情爆發後，他們決定把這個研究了20年的技術，投入武肺疫苗的研發上。去年12月，BNT疫苗相繼通過英、美藥管機構核准使用。

    施打「信使RNA」武肺疫苗後，「信使RNA」便會攜帶特定指令，讓人體製造某種蛋白質，攻擊武肺病毒，而同樣的原理也適用於指示人體免疫系統攻擊腫瘤細胞。圖瑞吉表示：「我們擁有數種基於信使RNA技術研發出來的癌症疫苗，」並且預計幾年內便能上市。

    然而，圖瑞吉夫婦目前最關心的問題，是能否準時交付各國的疫苗訂單，以及疫苗能否有效對付武漢肺炎變種病毒。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也因圖瑞吉夫婦開發出了武肺疫苗，在今天頒發德國最高榮譽「功績勳章」給圖瑞吉、薩欣（Order of Merit），表彰他們對全人類的貢獻。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》新研究：中國零號病患2019年10月7日恐已存在
    2021/03/19 23:28

    武漢肺炎》新研究：中國零號病患2019年10月7日恐已存在
    武漢肺炎》巴黎再下封鎖令 市民爭先恐後逃離
    2021/03/19 21:59

    武漢肺炎》巴黎再下封鎖令 市民爭先恐後逃離

    田園透天別墅 閱讀翡冷翠8
    新聞360》AZ疫苗開打 群體免疫「脫口罩」時間曝！
    2021/03/19 21:00

    新聞360》AZ疫苗開打 群體免疫「脫口罩」時間曝！
    安定民心 陳時中：我會帶頭接種疫苗
    2021/03/19 19:26

    安定民心 陳時中：我會帶頭接種疫苗

    4月油桐花登場！華城喜迎「五月雪」
    BNT疫苗採購有回覆了！ 陳時中：我方希望簽完上次合約
    2021/03/03 15:38

    BNT疫苗採購有回覆了！ 陳時中：我方希望簽完上次合約
    以色列大型實測 輝瑞＆BNT疫苗老少均有效
    2021/02/25 17:10

    以色列大型實測 輝瑞＆BNT疫苗老少均有效
    國際今日熱門
    武漢肺炎》歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效、利多於弊
    2021/03/19 06:49

    武漢肺炎》歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效、利多於弊

    義大利總理：19日起恢復施打AZ疫苗
    2021/03/19 03:00

    義大利總理：19日起恢復施打AZ疫苗

    北韓無核化 美韓列優先事項
    2021/03/19 05:30

    北韓無核化 美韓列優先事項

    拜登脫口普廷劊子手 俄暴怒召回大使
    2021/03/19 05:30

    拜登脫口普廷劊子手 俄暴怒召回大使

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播