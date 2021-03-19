武漢肺炎》巴黎再下封鎖令 市民爭先恐後逃離
〔即時新聞／綜合報導〕法國政府今（19）日針對巴黎與部分大區發佈了封鎖令，為期長達1個月。聽聞此消息的巴黎市民以及居民連忙趕在封鎖執行前離開巴黎，也因此導致各處火車站被擠爆。
《法新社》報導，由於擔心爆發第3波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，法國總理卡斯克特斯（Jean Castex）宣佈巴黎首都圈、上法蘭西大區（Hauts-de-France）、濱海塞納省（Seine-Maritime）、濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes）等地區，將有限度封鎖整整一個月，當地時間19日起生效。
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儘管法國政府表示這次封鎖將不同已往，不但學校將保持開放，民眾的戶外活動時間也不再受限，不過已經被關到怕的巴黎市民還是急忙打包行李，打算前往西北布列塔尼大區（Brittany），或是東南部的里昂（Lyon）等不受封鎖令影響的地區。
這項封鎖也引爆了火車票的搶購潮，根據法國國家鐵路局（SNCF）的資訊，18日晚間巴黎-布列塔尼路線的列車票早早便已售罄，鐵路局發言人也向《法新社》表示，民眾瘋搶的列車路線在平常週末的運輸量就已達到60%至70％，如今更是一位難求。
法國衛生部長維宏（Olivier Veran）說，在春季即將到來，以及疫苗接種計畫的影響下，他希望這是最後一次的封鎖。
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