港泛民47人案》范國威辭西貢區議員：還押無法履職

范國威已在16日時辭任西貢區議員一職，更寫下信件感謝西貢將軍澳居民，回憶過去點滴。（圖取自臉書專頁「范國威 Gary Fan」）

2021/03/17 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港47名泛民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，目前只有目前只有11人獲准保釋，其餘36人皆遭還押。而為36人之一的西貢區議員范國威今（17）日透過臉書表示，已在16日時辭任西貢區議員一職，更寫下信件感謝西貢將軍澳居民，回憶過去點滴。

范國威透過臉書專頁「范國威 Gary Fan」發布聲明指出，目前自己被還押在荔枝角收押所，因為無法履行議會職務，因此在16日時辭去西貢區議員一職，感謝大家多年來的支持與鼓勵，也感激各位在亂世中一直與他並肩同行。

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而范國威的臉書小編也透露，今天收到了范國威從獄中寄給將軍澳居民的信，上頭寫道，因他被控串謀顛覆國家政權罪，大概會有很長一段時間會深陷囹圄，因此決定辭去西貢區議員，離開這個已經服務了超過21年的崗位，衷心感謝選民過去給的機會，讓他能參與建設西貢將軍澳，並見證這裡的發展，「人民的授權時刻鞭策著我，在議會要為民發聲，為社區勤政為民。」

范國威提到，同時也非常感謝議員辦事處的同事、義工及新民主同盟的黨友，一起在社區為民服務，經歷過大小事，點滴在心頭，工作滿足感就是來自每一次協助居民解決問題，服務21年讓他跟不少居民建立深厚的友誼，過去許多重要的工作也歷歷在目，而每件工作他都灌注相當多心力，只希望能不負居民所託。

范國威強調，他留學修讀政治學，回到香港參政是他的畢生職志，「影響公共政策的制訂，改善民生，爭取民主，為社會公義發聲，能夠服務香港是我的光榮」，但今日迫不得已離開議會，懇請大家體諒，也衷心期盼將軍澳居民安居樂業、香港平安。

「范國威 Gary Fan」

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