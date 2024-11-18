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    赴日小心！4嫌騎機車「從橫濱搶到東京」釀2傷 警追捕中

    日本神奈川縣與東京都在今（18）日上午，在短短2小時內發生4起強盜案，造成2人受傷。示意圖。（資料照，歐新社）

    日本神奈川縣與東京都在今（18）日上午，在短短2小時內發生4起強盜案，造成2人受傷。示意圖。（資料照，歐新社）

    2024/11/18 16:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣與東京都在今（18）日上午短短2小時內發生4起強盜案，造成2人受傷，且被害者皆是遭騎機車的歹徒所傷。警方表示，這幾起案件疑似是同一集團所犯下，警方正全力追緝4人。

    綜合日媒報導，從今日清晨4點左右，1名60多歲男性在鄰近橫濱市1所醫院的道路上，遭分乘2輛機車的4名犯嫌施暴受傷，錢包也被奪走；這起事件過了約50分鐘後，該市另1處道路上又發生強盜案件；又過了約半小時，另1名50多歲男性也在道路上遭4名騎機車的嫌犯毆打臉部，身上4萬6000日圓（約新台幣9844元）現金也遭搶走。

    報導指出，在橫濱市接連發生3起強盜案後，鄰近的東京都町田市也傳出1名40多歲男性，遭到騎機車的4名犯嫌施暴，身上現金遭搶搶光。警方指出，這4起強盜案件都發生在2個多小時之間、作案範圍在方圓7公里內，研判是由年齡在10多歲到20多歲的4名犯嫌所為，正以疑似同一集團所犯連續強盜案件進行調查。

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