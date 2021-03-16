反送中紀錄片導演入圍奧斯卡 中共下令媒體低調報導

電影《游牧人生》導演趙婷（見圖）曾批評中國「遍地謊言」，使其電影在中國的檔期迅速消失。（美聯社）

2021/03/16 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕本屆奧斯卡昨（15）日公布入圍名單，香港反送中紀錄片《不割席》（Do Not Split）、美國華裔女導演趙婷執導的電影《游牧人生》赫然在榜。但中共當局以《不割席》題材敏感、趙婷曾批評中國「遍地謊言」，指示中媒低調報導本屆奧斯卡，而中方的做法也引來外界評議。

據《自由亞洲電台》（Radio Free Asia，RFA）報導，本屆奧斯卡昨日公佈入圍作品，挪威導演漢默（Anders Hammer）拍攝的反送中紀錄片《不割席》上榜，美國華裔女導演趙婷執導的電影《游牧人生》入圍最佳導演、最佳影片等6項大獎。

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在有望憑《游牧人生》入圍本屆奧斯卡時，趙婷多年前「年輕時在中國生活，到處都是謊言」、「美國現在是我的國家」等言論便被迅速翻出，使該片在中國的檔期迅速消失。

對此，多位中共官媒工作人員向《自由亞洲電台》透露，中宣部已向中國各大媒體要求低調報導本屆奧斯卡頒獎典禮及相關內容，選擇報導不敏感的獎項，而中國央視也取消了本屆奧斯卡的實況轉播，堅持政治絕對正確，避免發生政治問題。

中共官方的舉措引來外界批評。廣州1位異議人士便認為，中國可能害怕民眾了解香港發生的真實事件，而取消轉播奧斯卡，並直言中國既然自認在香港問題上處理得當，就無需擔心外界批評，「他們對自己的有些做法不夠自信，或認為多少存在很多問題，」才越發擔心中國民眾瞭解內情。

香港反送中紀錄片《不割席》也入圍本屆奧斯卡。（資料照）

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