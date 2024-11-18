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    讓愛講話學生戴「小蜜蜂」爆紅 中國女老師迫於壓力辭職

    中國河南一名小學老師讓愛講話的學生戴上麥克風，掀起熱烈討論。（本報合成，擷取自微博）

    中國河南一名小學老師讓愛講話的學生戴上麥克風，掀起熱烈討論。（本報合成，擷取自微博）

    2024/11/18 17:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名小學女老師為了對付上課愛講話的孩子，特地準備多台上課用的麥克風，用魔法打敗魔法。她將影片分享到網路社群後瞬間爆紅，有些家長擔心會對孩子產生負面影響，於是向相關單位投訴，該名老師迫於壓力只好決定辭職。

    綜合中媒報導，中國河南省駐馬店市一名小學老師日前在社群媒體分享，她讓上課愛講話的學生戴上俗稱「小蜜蜂」的迷你教學麥克風，只要學生忍不住說話，聲音馬上會透過喇叭廣播，惹得眾人哄堂大笑的同時，也讓同學不敢隨便在課堂聊天。

    影片曝光後引發廣泛討論，雖然有人認為老師的作法聰明有效，但也有不少人批評此種行為不尊重學生，甚至質疑她是為了博取流量，實在有違教師道德。昨（17）日，這名「小鄧」老師再度發布影片表示，由於接獲家長投訴，她只好決定辭職。

    小鄧老師坦言，她的初衷是希望透過創意的方式幫助孩子改掉上課不專心的習慣，涉事學生的家長也曾表示支持。但是隨著影片爆紅並被大量轉發，部分家長擔憂會對孩子造成負面影響，雖然她馬上刪除影片，並持續關注學生的情緒狀態，但仍然無法平息爭議，迫於各界輿論壓力，她最終選擇辭去老師一職。

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