1週連爆無差別殺人案！ 中國人心惶惶 擋車石墩、防刺衣熱賣

近日中國購物平台開始熱賣用來擋車的石墩，網友也在熱議是否要添購一件防刺衣自保。（圖翻攝自淘寶）

2024/11/18 17:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國社會近期戾氣相當重，頻傳報復社會事件，最近一週就接連發生「廣東珠海無差別撞人事件」和「江蘇宜興大學校園無差別砍人事件」這2起惡性重大的無差別殺人案。近日中國購物平台開始熱賣用來擋車的石墩，網友也熱議是否要添購一件防刺衣自保，足見一系列慘案鬧得中國民眾人心惶惶。

本月11日晚間7點48分左右，廣東省珠海市一名男子駕駛小型越野車強行闖入珠海體育中心，衝撞正在運動的市民，造成35死43傷，此事件驚動中國國家主席習近平，下令嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。儘管習近平都發聲，但16日晚間6點30分左右，在江蘇省宜興市的無錫工藝職業技術學院發生無差別砍人事件，造成8死17傷，且不到一天時間，廣東省廣州市的廣東工業大學17日也爆出砍殺案，到現在仍不清楚傷亡狀況。

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看到無差別殺人案接連發生，中國民眾人人自危。在珠海無差別撞人事件發生後，用來擋車的石墩在中國購物平台掀起熱賣，不少社區和機構大量採購，據稱珠海市的石墩甚至出現供不應求的狀況。而無錫工藝職業技術學院無差別殺人案發生後，加上中國各地持刀傷人案頻傳，防刺背心也在中網掀起熱議，百度上就有中國網友直呼以後出來都要穿件防刺背心才能安心，但也有人絕望表示根本防不住瘋子，只能自求多福。

另外，珠海開車撞人慘案發生後隔天，隔壁的深圳市公安發文傳授民眾遇到「極端車輛」衝撞時的逃生3招，主要有「躲、避、擲」3種技巧，包括以「之」字形或「O」形跑法躲避車子，並把隨身攜帶的物品擲向施撞車輛的擋風玻璃，干擾駕駛視線，公安也提醒少去人群密集聚集區。深圳公安的「逃生撇步」曝光後隨即引發大批中國網友嘲諷。

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