PM2.5超標57倍！ 印度首都新德里空污嚴峻 學校急改線上授課

2024/11/18 17:43

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度首都新德里(New Delhi)近日陷入嚴重的空氣汙染危機,當地細懸浮微粒(PM2.5)在昨(17)日晚間被偵測到,飆破世界衛生組織(WHO)每日最大建議值數的57倍。對此,新德里政府應對空污問題與維護民眾健康,下令當地學校在今(18)日全數轉為線上授課,結束時間會再另行通知。

綜合外媒報導,擁有超過3000萬人口的新德里,每年10月中旬到至少隔年1月的冬季,都會被霾害所籠罩,空污嚴重情況為全球數一數二嚴重。報導指出,新德里在冬季氣溫降低和風力減弱,使空污情況加劇,並讓致命污染物滯留在空氣中,至於污染物大多來自農民焚燒作物殘梗清理農地,以及工廠和車輛排放的廢氣。

請繼續往下閱讀...

報導指出,新德里連續多日PM2.5濃度超出WHO警戒值,灰色刺鼻的濃霧覆蓋整座城市。當地政府為了防止空氣品質進一步惡化,呼籲兒童、年長者以及患有心肺疾病的人「盡可能待在室內」;另外,當局也下令學校暫停師生到校上課,改為線上授課;不僅如此,柴油卡車、施工等活動,也被進一步列入暫停運作的限制措施中。

???????? TOXIC SMOG IN NEW DELHI REACHES 60X WHO LIMIT Residents of India's capital are suffocating under hazardous smog, with PM2.5 pollutant levels exceeding 806 micrograms per cubic meter — over 60 times the WHO's safe daily limit. Cooler temperatures and stagnant winds are… pic.twitter.com/bOJkEY596o

Delhi NCR is a gas chamber today



You just have to look at the AQI levels to understand how grim the situation is.



PM2.5 & PM10 levels are reaching distressing limits as compared to the @WHO Air Quality guidelines.



What steps our governments are taking to curb #AirPollution ? pic.twitter.com/dj8ZaoynNO