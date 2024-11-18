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    PM2.5超標57倍！ 印度首都新德里空污嚴峻 學校急改線上授課

    印度首都新德里（New Delhi）近日陷入嚴重的空氣污染危機。（法新社）

    印度首都新德里（New Delhi）近日陷入嚴重的空氣污染危機。（法新社）

    2024/11/18 17:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度首都新德里（New Delhi）近日陷入嚴重的空氣汙染危機，當地細懸浮微粒（PM2.5）在昨（17）日晚間被偵測到，飆破世界衛生組織（WHO）每日最大建議值數的57倍。對此，新德里政府應對空污問題與維護民眾健康，下令當地學校在今（18）日全數轉為線上授課，結束時間會再另行通知。

    綜合外媒報導，擁有超過3000萬人口的新德里，每年10月中旬到至少隔年1月的冬季，都會被霾害所籠罩，空污嚴重情況為全球數一數二嚴重。報導指出，新德里在冬季氣溫降低和風力減弱，使空污情況加劇，並讓致命污染物滯留在空氣中，至於污染物大多來自農民焚燒作物殘梗清理農地，以及工廠和車輛排放的廢氣。

    報導指出，新德里連續多日PM2.5濃度超出WHO警戒值，灰色刺鼻的濃霧覆蓋整座城市。當地政府為了防止空氣品質進一步惡化，呼籲兒童、年長者以及患有心肺疾病的人「盡可能待在室內」；另外，當局也下令學校暫停師生到校上課，改為線上授課；不僅如此，柴油卡車、施工等活動，也被進一步列入暫停運作的限制措施中。

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