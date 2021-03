海象罕見現身愛爾蘭 學者推測在冰上睡翻飄流大西洋

2021/03/17 20:55

〔即時新聞/綜合報導〕愛爾蘭瓦倫西亞島海岸14日出現一隻海象,這在當地非常罕見。海洋生物學家弗蘭納里(Kevin Flannery)推估這隻海象可能是在冰山睡著後,漂流大西洋,最後來到愛爾蘭。

綜合外媒報導,瓦倫西亞島有對父女14日在散步時,驚奇發現岸上有隻海象,這名父親表示,「實在令人印象深刻,看著牠一下子消失在海中,一下又呆呆地待在石頭上好幾個小時。」

愛爾蘭鯨豚團體 (The Irish and Whale Dolphin Group)證實了此事,並在推特分享了一則由居民提供的影片,從影片中可以看到海象試圖爬上岩石,但最後還是被海浪拍打回海中,畫面十分可愛逗趣。

據報,這是1999年以來第3次正式紀錄到有海象來到愛爾蘭。愛爾蘭鯨豚團體也呼籲當地遊客與居民,若還能看到海象,請保持距離觀看,給予牠們空間。

IWDG confirmed a Walrus sighting from Valentia. Co. Kerry earlier today. We would like to thank Alan Houlihan Who reported this sighting to us today March 14th 2021 from west of Knightstown, Valentia Island, Co. Kerry. pic.twitter.com/YxawS9Q4z2