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    海象罕見現身愛爾蘭 學者推測在冰上睡翻飄流大西洋

    愛爾蘭瓦倫西亞島海岸14日出現一隻海象，這在當地非常罕見。（圖擷取自推特@IWDGnews）

    愛爾蘭瓦倫西亞島海岸14日出現一隻海象，這在當地非常罕見。（圖擷取自推特@IWDGnews）

    2021/03/17 20:55

    〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭瓦倫西亞島海岸14日出現一隻海象，這在當地非常罕見。海洋生物學家弗蘭納里（Kevin Flannery）推估這隻海象可能是在冰山睡著後，漂流大西洋，最後來到愛爾蘭。

    綜合外媒報導，瓦倫西亞島有對父女14日在散步時，驚奇發現岸上有隻海象，這名父親表示，「實在令人印象深刻，看著牠一下子消失在海中，一下又呆呆地待在石頭上好幾個小時。」

    愛爾蘭鯨豚團體 （The Irish and Whale Dolphin Group）證實了此事，並在推特分享了一則由居民提供的影片，從影片中可以看到海象試圖爬上岩石，但最後還是被海浪拍打回海中，畫面十分可愛逗趣。

    據報，這是1999年以來第3次正式紀錄到有海象來到愛爾蘭。愛爾蘭鯨豚團體也呼籲當地遊客與居民，若還能看到海象，請保持距離觀看，給予牠們空間。

    海象試圖爬上岩石上，但最後還是被海浪拍打回海中，畫面十分可愛逗趣。（圖擷取自推特「Irish Whale and Dolphin Group」，本報合成）

    海象試圖爬上岩石上，但最後還是被海浪拍打回海中，畫面十分可愛逗趣。（圖擷取自推特「Irish Whale and Dolphin Group」，本報合成）

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