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    武漢肺炎》挪威3人打AZ疫苗出現血栓 愛爾蘭宣布暫緩施打

    挪威有3人接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）的武漢肺炎疫苗後，出現血栓等不尋常症狀。（路透）

    挪威有3人接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）的武漢肺炎疫苗後，出現血栓等不尋常症狀。（路透）

    2021/03/14 20:12

    〔即時新聞／綜合報導〕挪威有3人接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，出現血栓等不尋常症狀，愛爾蘭政府宣布遵循專家小組的建議，今（14）日起建議暫緩施打AZ疫苗。

    綜合外媒報導，愛爾蘭衛生部長唐納利（Stephen Donnelly）表示，這項決定是依據國家免疫諮詢委員會（NIAC）的建議。該委員會在收到挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）的新資訊後，建議暫緩施打AZ疫苗。愛爾蘭已施打57萬劑的武肺疫苗，其中20％使用AZ疫苗，超過11萬劑。

    挪威衛生部門週六表示，當地3名醫療工作人員最近施打AZ疫苗後，因流血、血栓和低血小板計數等症狀正在醫院接受治療。3人年齡都在50歲以下。

    該諮詢委員會表示，尚未確定AZ疫苗與這些病例有任何關連，但出於預防原則，在收到進一步消息之前，建議暫緩施打AZ疫苗。該委員會今日會就此事開會討論。

    挪威上週四暫停施打AZ疫苗後，丹麥、冰島也跟進。

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