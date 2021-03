軍情動態》成功摧毀目標 以色列完成改良版鐵穹系統進階測試

2021/03/17 11:20

〔即時新聞/綜合報導〕以色列飛彈防禦組織(IMDO)與拉斐爾防禦系統公司(Rafael)16日宣佈,改良版鐵穹防空系統(Iron Dome)所有進階測試都已完成,拉斐爾防禦在聲明中說,「透過這場活動以及近期的2次測試,鐵穹防空系統技術能力獲得顯著提升」,改良版鐵穹防空系統在不同的戰場測試中成功攔截並摧毀目標,包含多架無人機以及火箭、飛彈等。

據《Defense World》報導,拉斐爾防禦還補充提到,「鐵穹防空系統2007年12月發展至今,共進行2500多次戰鬥攔截,成功率近90%」,可以擊退超近程飛彈(VSHORAD)、反火箭彈系統(C-RAM)、飛機、直升機、無人機、長程精準打擊武器(PGM)以及巡弋飛彈等。

《Defense World》指出,改良版鐵穹防空系統測試於今年初展開,預期更先進版本的鐵穹防空系統將會配裝至以色列薩爾6型護衛艦,不過,儘管會配裝在海軍戰艦上,但艦載鐵穹防空系統將由空軍部隊操作。去年12月的實彈攔截測試中,鐵穹防空系統首次擊中1枚巡弋飛彈,該場測試還包含了先進型中程防空反飛彈武器系統(David's Sling Weapon System,DSWS)測試。

The Israel Missile Defense Organization in the Ministry of Defense and @RAFAELdefense have successfully completed a test campaign of the Iron Dome. This campaign demonstrated a significant upgrade of the system’s technological capabilities 1/2 pic.twitter.com/U41OTbui7m