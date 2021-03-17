軍情動態》成功摧毀目標 以色列完成改良版鐵穹系統進階測試

以色列飛彈防禦組織與拉斐爾防禦系統公司16日宣佈，改良版鐵穹防空系統所有進階測試都已完成，圖為鐵穹測試畫面。（擷取自以色列國防部推特）

2021/03/17 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕以色列飛彈防禦組織（IMDO）與拉斐爾防禦系統公司（Rafael）16日宣佈，改良版鐵穹防空系統（Iron Dome）所有進階測試都已完成，拉斐爾防禦在聲明中說，「透過這場活動以及近期的2次測試，鐵穹防空系統技術能力獲得顯著提升」，改良版鐵穹防空系統在不同的戰場測試中成功攔截並摧毀目標，包含多架無人機以及火箭、飛彈等。

據《Defense World》報導，拉斐爾防禦還補充提到，「鐵穹防空系統2007年12月發展至今，共進行2500多次戰鬥攔截，成功率近90%」，可以擊退超近程飛彈（VSHORAD）、反火箭彈系統（C-RAM）、飛機、直升機、無人機、長程精準打擊武器（PGM）以及巡弋飛彈等。

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《Defense World》指出，改良版鐵穹防空系統測試於今年初展開，預期更先進版本的鐵穹防空系統將會配裝至以色列薩爾6型護衛艦，不過，儘管會配裝在海軍戰艦上，但艦載鐵穹防空系統將由空軍部隊操作。去年12月的實彈攔截測試中，鐵穹防空系統首次擊中1枚巡弋飛彈，該場測試還包含了先進型中程防空反飛彈武器系統（David's Sling Weapon System，DSWS）測試。

The Israel Missile Defense Organization in the Ministry of Defense and @RAFAELdefense have successfully completed a test campaign of the Iron Dome. This campaign demonstrated a significant upgrade of the system’s technological capabilities 1/2 pic.twitter.com/U41OTbui7m — Ministry of Defense （@Israel_MOD） March 16, 2021

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