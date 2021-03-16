緬甸糧價、油價上漲高達1/3 UN：正備總值3.3億的糧食急用

自上月緬甸軍閥發動政變已來，緬甸經濟正在惡化，某些地方的糧價、油價漲了將近1/3。圖為1緬甸小男孩扛著1袋米經過鎮暴警察前面。（歐新社）

2021/03/16 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕自上月緬甸軍閥發動政變以來，緬甸的政局動盪，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情飽受衝擊的經濟也雪上加霜，糧價、油價在某些地方漲了將近1/3。聯合國「世界糧食計劃署」（World Food Programme，WFP）正準備總值1200萬美元（約3.3億台幣）的糧食，以備緬甸不時之需。

據《法新社》報導，武漢肺炎疫情爆發前，緬甸6成的家庭無法負擔營養均衡的三餐；疫情爆發後，去年下半年，緬甸8成的家庭通報喪失了一半收入；軍閥政變後，許多工薪階層選擇罷工，以公民不服從反對政變，而軍政府對抗議民眾的鎮暴措施，促使更多緬甸人待在家裡避風頭，許多社會上的重要部門也瀕臨崩潰。

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聯合國「世界糧食計畫署」緬甸代表安德森（Stephen Anderson）指出，在緬甸的政治危機之前，許多工廠便已因疫情衝擊倒閉，窮人紛紛失業，從國外匯入緬甸的金流也在萎縮。軍閥政變後，情勢雪上加霜。

聯合國「世界糧食計劃署」（World Food Programme，WFP）警告，上月以來，緬甸的糧價持續上漲，仰光（Yongon）的棕櫚油價格上漲了20%，米價在過去三週漲了4%，在某些地方則漲了將近35%。石油價格方面，全緬甸自上月至今漲了15%，有些地方則漲了33%。安德森表示，如果情況持續惡化，緬甸的經濟危機會變得很嚴重。世界糧食計畫署也表示，他們正在準備總值1200萬美元的糧食，以備緬甸不時之需。

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