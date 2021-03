象徵永不屈服！緬甸民眾推「不倒翁」上街 反軍警暴力

2021/03/15 23:58

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸民眾抗議軍政府政變,遭到血腥政壓,仍不懼於上街頭表達抗議。今天(15日)仰光民眾擺放大量緬甸傳統玩具不倒翁在街上,象徵緬甸人民再怎麼推倒都會站起,不會向暴力屈服。

緬甸網友在推特分享,仰光居民在街頭擺滿整齊的不倒翁,網友表示,不倒翁是緬甸傳統玩具,不論你怎麼丟它,它每次都會站起來,這就是緬甸民眾面對軍政府暴力行為的方法。

部份不倒翁上面還有「R2P」的標語,意指「國家保護責任」(Responsibility to Protect),呼籲國家有保護人民免受種族滅絕、戰爭罪等嚴重危害,若一國無能力行使義務,國際社會有義務伸出援手。

仰光是緬甸最大城市,當地抗議及鎮壓越演越烈,該城部分地區已宣佈戒嚴。昨天緬甸傳出至少39人在鎮壓中被殺害,是政變以來最血腥的一天。

In a #Yangon neighbourhood, residents have laid out these traditional #Myanmar toys called 'Pyit Taing Htaung'. Literally translated as "when you throw it, it stands up each time". This is citizens' way of countering #military violence they've experienced #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/8mvaoyCRdC