象徵永不屈服！緬甸民眾推「不倒翁」上街 反軍警暴力

緬甸仰光民眾在街上擺設傳統玩具不倒翁，代表緬甸人民不會屈服暴力，被推倒後仍將再起。（圖擷取自推特帳戶May Wong）

2021/03/15 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸民眾抗議軍政府政變，遭到血腥政壓，仍不懼於上街頭表達抗議。今天（15日）仰光民眾擺放大量緬甸傳統玩具不倒翁在街上，象徵緬甸人民再怎麼推倒都會站起，不會向暴力屈服。

緬甸網友在推特分享，仰光居民在街頭擺滿整齊的不倒翁，網友表示，不倒翁是緬甸傳統玩具，不論你怎麼丟它，它每次都會站起來，這就是緬甸民眾面對軍政府暴力行為的方法。

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部份不倒翁上面還有「R2P」的標語，意指「國家保護責任」（Responsibility to Protect），呼籲國家有保護人民免受種族滅絕、戰爭罪等嚴重危害，若一國無能力行使義務，國際社會有義務伸出援手。

仰光是緬甸最大城市，當地抗議及鎮壓越演越烈，該城部分地區已宣佈戒嚴。昨天緬甸傳出至少39人在鎮壓中被殺害，是政變以來最血腥的一天。

In a #Yangon neighbourhood, residents have laid out these traditional #Myanmar toys called 'Pyit Taing Htaung'. Literally translated as "when you throw it, it stands up each time". This is citizens' way of countering #military violence they've experienced #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/8mvaoyCRdC — May Wong （@MayWongCNA） March 15, 2021

不倒翁上還有「國家保護責任」（R2P）的標語，呼籲國際社會伸出援手。（圖擷取自推特帳戶May Wong）

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