緬甸群眾火攻中企 軍方聽令北京擴大戒嚴

緬甸最大城市仰光的萊達雅區有至少三十二家中國企業或中資廠房遭縱火，自十四日晚間至十五日入夜仍未平息。（歐新社）

2021/03/16 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕緬甸情勢愈演愈烈！抗議軍方政變的民眾十四日對仰光萊達雅工業區至少三十二家中國企業設在緬甸或中資廠房縱火，並導致「多名」中方人員受傷後，軍政府十五日下令仰光更多地區進入「完全戒嚴」，維安部隊十三日至十四日殘酷鎮壓示威者，共造成全國至少五十人喪生，成為二月一日軍方政變以來最血腥的一天。

2天逾50死 政變以來最血腥

緬甸媒體報導，萊達雅區（Hlaing Tharyar）與雪碧達區（Shwepyitha）十四日晚間就在中國駐緬甸大使館要求下宣布戒嚴，十五日再擴大至北達貢（North Dagon）、南達貢（South Dagon）、達貢港（Dagon Seikkan）和北歐卡拉帕（North Okkalapa）等四區。第二大城曼德勒（又稱瓦城）也有若干地區宣布戒嚴。

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戒嚴令效力涵蓋前述廠房所在地與發生暴力抗議活動的其他地區，當地軍方司令部據此將擁有「更有效地確保安全、法治及和平」的權力，可將違者交付軍事法庭審判，處以包括死刑在內的更重刑罰。

流亡泰國的緬甸人創辦的「伊洛瓦底江雜誌社」（The Irrawaddy）報導，萊達雅區的工業區十四日有幾座工廠起火，包括中資服裝工廠Global Fashion和台資製鞋廠「昌億鞋業」。中國駐緬大使館聲稱，多家中資工廠被不法份子「打砸搶燒」，性質「十分惡劣」，有員工一度受困，要求警方採取有力措施，並呼籲緬甸民眾「勿被煽動及利用，破壞中緬友好合作」。

示威者促北京停止支持政變

示威領袖順雷伊（Thinzar Shunlei Yi）推文表示，北京當局必須理解緬甸民眾對於中國立場的憤怒，倘若中國政府真的在乎與緬甸的雙邊關係，想保護中資企業，就必須停止支持政變。

針對仰光擴大戒嚴，由數名聯合國前官員組成的國際專家團體「緬甸特別諮詢理事會」（SAC-M）警告，一場大型的軍事鎮壓山雨欲來，恐伴隨著致命後果，疾呼國際間即刻政治介入。人權團體「鞏固人權」（Fortify Rights）執行長史密斯（Matthew Smith）亦認為，自軍方政變以來，緬甸人民已感受到戒嚴，因此正式實施戒嚴的意義不大，除非軍政府企圖藉此加強維安武力。

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