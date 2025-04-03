美對等關稅「談判才要開始」 國安人士：台灣仍有3大優勢

美國總統川普宣布對等關稅。（路透）

2025/04/03 19:13

〔記者陳昀／台北報導〕美國川普總統宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%，行政院長卓榮泰已表態「強烈不合理」、將與美方嚴正交涉。國安人士表示，不只台灣，這是所有先進國家共同面臨的議題，川普目的在逼各國改善貿易逆差或對美貿易條件，後續才是談判的開始，且台灣仍有半導體等3大優勢，請國人務必對台灣市場保持信心。

國安人士表示，川普政府計算對等關稅的公式，的確一如既往地不可預測，讓國際先進民主國家都受到撼動、大感納悶，台灣周邊國家如日、韓，都在緊急應對處理，包含日本政府發言人、官房長官林芳正表示「已對美方表達遺憾至極之意，強烈要求美方重新調整措施」，韓國代理總統韓悳洙也聲明，盼與美國官員舉行會談。不只台灣，這是國際上所有對美有巨額貿易順差的先進民主國家共同面臨的議題。

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不過，國安人士強調台灣仍有優勢。第一，台灣是美國半導體產業發展與再工業化的關鍵夥伴；第二，美國對台各項產業需求短期內不會減緩或消失，將持續存在；第三，美中貿易戰下，對台課徵高額關稅，可能變相拉高美國對中國競爭的成本。我國行政及國安團隊持續全面盤點受影響範圍，並持續與美方溝通，貿易談判不能提早掀牌，但在台灣整體經濟表現亮眼、股市資本市場健全的基礎上，政府有能力、有信心確保我國國家與產業利益，相信能化危機為轉機。

國安人士提到，中國過去經常透過台灣等地「洗產地」轉運來躲避美國關稅，川普將低價違規「洗產地」的轉運行為作為稅率計算依據，台灣因此受到連累。但事實上，台灣已有相關措施積極查緝違規轉運，嚴密預防相關情事。對等關稅造成短期衝擊難免，下週一台股開市也可能因此受挫，政府會祭出相應措施，降低對本土企業，尤其是中小微型產業的影響，盼社會各界放心。

黨政人士分析，對等關稅是全球共同面臨的挑戰，在野黨及有心人士唱衰政府談判失敗，見獵心喜的行為相當惡質，日本日前宣布在美投資一兆美元，韓國也大舉赴美投資汽車產業，一樣被開徵高額關稅，再加上日、韓先前被徵25%的汽車關稅，整體關稅規模將超過台灣；此外，中國的34%加上原本就開徵的20%，整體關稅將來到54%，難道這也證明習近平無能嗎？

黨政人士說，事實上，川普這次對主要貿易夥伴開徵高額關稅，目的是在透過高額關稅逼各國改善逆差或對美貿易條件，後續才是談判的開始，值此時刻，盼在野黨與有心人士勿見縫插針，行政團隊與美方持續磋商、提出各項相應措施，朝野不分政黨更應共同支持，協助台灣業者站穩腳步、健全全球佈局，將衝擊降到最低，讓台灣產業更加穩健，化危機為轉機。

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