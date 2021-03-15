緬甸再血腥鎮壓！示威者日增39死 1台資工廠遭殃傳遭縱火

緬甸軍政府政變以來，民間示威越演越烈，昨日再度傳出有至少39人在軍警鎮壓中被殺害，成為軍方政變以來的最血腥一日。（歐新社）

2021/03/15 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府政變以來，民間示威越演越烈，昨日再度傳出有至少39人在軍警鎮壓中被殺害，成為軍方政變以來的最血腥一日，軍方昨晚更宣布位於第一大城仰光的萊達雅區及雪比達區都進入戒嚴狀態。與此同時由於該國民眾懷疑中國暗中幫助緬甸軍隊，因此昨日也有人破壞多間中資工廠，有一間台灣所投資的工廠也傳出起火。

緬甸軍政府政變以來，反軍事政變示威浪潮持續惡化，緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指出，昨日光是萊達雅區就有至少22名反軍事政變的示威者遭到殺害，加上其他地區的抗議人士，估計至少有39人受害，這也是自2月1日軍方發動政變以來，最血腥的一天。該協會也提到，截至目前已知在抗爭活動中死亡的人數累計已達126人。

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反中情緒高漲 傳出多間中資工廠遭破壞、起火燃燒

由於部分緬甸民眾懷疑，中國暗中幫助緬甸軍隊，提高反中情緒，昨日也傳出有多間中資工廠遭到破壞、起火燃燒。「伊洛瓦底江雜誌社」（The Irrawaddy）報導指出，有一間由台灣人投資的製鞋廠「Tsang Yih」也受災起火，報導指該工廠為台灣人在當地投資的最大製鞋工廠，是在2014年所註冊，去年雇佣了9千多名工人。不過針對起火原因，廠方表示還在調查中。

針對動亂頻傳，軍政府昨晚間也宣布，仰光的萊達雅區和雪比達區（Shwepyitha）均實施戒嚴。中國駐緬甸大使館則表示，多間中資工廠被不法分子打砸搶燒，性質十分惡劣，並稱多名中方人員受傷，要求緬甸制止暴力行為，依法查處涉事者。

緬甸軍政府政變以來，民間示威越演越烈，昨日再度傳出有至少39人在軍警鎮壓中被殺害，成為軍方政變以來的最血腥一日。（路透）

緬甸軍政府政變以來，民間示威越演越烈，昨日也傳出有多間工廠遭到破壞、起火燃燒。（歐新社）

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