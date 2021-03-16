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    與軍政府狼狽為奸？ 緬甸中資工廠被砸 趙立堅回應耐人尋味

    緬甸已有32間中資工廠被砸毀，雖然目前無法證實打砸工廠的真兇為何，趙立堅（見圖）15日回應此事卻指出，「呼籲緬甸民眾合法表達訴求」，似乎已認定打砸工廠的真兇就是示威民眾。（美聯社）

    緬甸已有32間中資工廠被砸毀，雖然目前無法證實打砸工廠的真兇為何，趙立堅（見圖）15日回應此事卻指出，「呼籲緬甸民眾合法表達訴求」，似乎已認定打砸工廠的真兇就是示威民眾。（美聯社）

    2021/03/16 00:01

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府政變引發民眾示威浪潮，中國證實，第一大城仰光萊達雅區有32間中資工廠被砸、財損至少人民幣2.4億元（約台幣10.4億元）。雖然目前無法證實打砸工廠的真兇為何，中國外交部發言人趙立堅15日回應卻稱「呼籲緬甸民眾合法表達訴求」，似乎已認定「打砸工廠」的真兇就是反軍事政變示威者。

    中國駐緬甸大使館今指稱，截至今日中午，14日緬甸仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分​​子打砸，共造成32家中資工廠受損，2名中國員工受傷，粗估財產損失超過10.4億元。

    針對緬甸爆發反軍政府示威事件，趙立堅15日在中國外交部例行記者會上回應，「關於緬甸局勢，中方希望緬甸各方保持冷靜克制，從緬甸人民的根本利益出發，堅持通過對話協商，在憲法和法律框架下解決矛盾分歧，繼續推進國內民主轉型進程」。

    趙立堅說，緬甸中資企業遭打砸搶的事件十分惡劣，事發後，中國駐緬甸使館立刻聯繫緬甸中國企業商會、相關企業，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。

    趙立堅指稱，中緬經貿合作始終基於互利共贏原則，有利於緬甸經濟社會發展，惠及緬甸當地民眾，「這些不法分子的行為不符合緬甸和緬甸人民的利益。我們呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，避免損害中緬友好合作」。

    關於中國是否考慮撤僑，趙立堅則說，中方密切關注緬甸局勢的發展，對中方機構人員安全受到的影響非常關切。

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