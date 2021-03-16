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    政變後已有400多名緬甸人逃到印度 其中不乏「抗命」警消

    逃往印度的緬甸人在收容所中高舉象徵抗爭的三指手勢，表明支持抗議行動。（路透）

    逃往印度的緬甸人在收容所中高舉象徵抗爭的三指手勢，表明支持抗議行動。（路透）

    2021/03/16 06:57

    〔即時新聞／綜合報導〕自從緬甸軍方在2月1日發動政變後，緬甸軍警不斷鎮壓示威群眾，造成大批民眾死傷，有許多緬甸民眾因此越境前往印度，印度警方週一表示，自2月下旬以來已有400多名緬甸人入境印度，其中不乏許多拒絕上級鎮壓命令的緬甸警察及消防員。

    根據《路透》報導，印度與緬甸接壤的米佐拉姆邦（Mizoram）當地警方指出，光是在上週五就有116人越境，其中包括警察及消防員。而印度政府目前已下令地方當局停止讓緬甸人入境，不過米佐拉姆邦當地環境多為山地，難以全數防堵，而兩國邊境人民之間的族裔與文化聯繫也讓越境行動防不勝防。

    一名來自緬甸欽邦的34歲消防員指出，他的上級在2月18日要求他驅散示威者，但是他拒絕執行上級命令，並和其他20名消防員「罷工」，消防員表示，他支持抗議群眾，加上他不想因抗命及參加抗議活動而被軍方控制，他和大約30人在欽邦的山林間躲藏，不料藏身處卻被軍方發現，迫使他越境至印度尋求庇護，另外有16名緬甸消防員也和他在同一個村莊中。

    然而該名消防員提到，他獨自一人逃到印度，留下妻子和4個孩子在緬甸，當他被問到家人的安全問題時，消防員則說：「這是我最大的恐懼。」

    目前已有400多名緬甸人越境至印度，其中不乏許多警消人員。（法新社）

    目前已有400多名緬甸人越境至印度，其中不乏許多警消人員。（法新社）

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