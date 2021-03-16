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    緬甸中資工廠被砸 法媒：西方NGO人士稱軍方刻意栽贓

    法媒報導指出，一名在緬甸居住多年的西方NGO負責人透露，有證據證明中資工廠縱火事件都是軍方所為。（歐新社）

    法媒報導指出，一名在緬甸居住多年的西方NGO負責人透露，有證據證明中資工廠縱火事件都是軍方所為。（歐新社）

    2021/03/16 07:48

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方發動政變後，緬甸各地民眾紛紛群起抗議示威，然而仰光萊達雅區（Hlaing Tharyar）的中資廠房14日遭不明人士縱火焚燒，共有32間中資工廠被砸。不過有一名在緬甸居住多年的西方非政府組織負責人透露，目前有足夠的證據證明絕大部分的縱火事件都是軍方所為。

    根據《法國國際廣播電台》報導，這名NGO負責人透露，目前有大量照片及目擊者可以證明絕大多數的縱火事件都是軍方所為，他認為軍方此舉得以「一石三鳥」，除了轉移外界對週日「最血腥一日」的注意力之外，更可以嫁禍於示威者，為鎮壓行為提供藉口，同時也可以獲得「金錢收入」，原因在於縱火事件發生後，中資企業及其他外商會尋求軍方保護，軍方也可以因此獲得金錢收入。NGO負責人強調，現在緬甸軍隊已經沒有任何底線，開始肆無忌憚地在街上射殺示威群眾。

    中國駐緬甸大使館指稱，截至昨日中午，14日緬甸仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分​​子打砸，共造成32家中資工廠受損，2名中國員工受傷，粗估財產損失超過人民幣2.4億元（約台幣10.4億元）。而中國外交部發言人趙立堅15日「呼籲緬甸民眾合法表達訴求」，似乎已認定工廠遭砸的真兇就是示威者。

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