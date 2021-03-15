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    社交距離1公尺就足夠？ 佛奇：確實如此

    美國防疫專家佛奇（見圖）今（15）日表示，依據最近一份研究報告指出，學校的孩童彼此之間有3英尺（約1公尺）的社交距離，或許就足夠安全，而無須到美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議的6英尺（約2公尺）社交距離。（法新社）

    美國防疫專家佛奇（見圖）今（15）日表示，依據最近一份研究報告指出，學校的孩童彼此之間有3英尺（約1公尺）的社交距離，或許就足夠安全，而無須到美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議的6英尺（約2公尺）社交距離。（法新社）

    2021/03/15 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今（15）日表示，依據最近一份研究報告指出，學校的孩童彼此之間有3英尺（約1公尺）的社交距離，或許就足夠安全，而無須到美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議的6英尺（約2公尺）社交距離。

    綜合外媒報導，一份研究報告指出，在麻薩諸塞州（Massachusetts）的小學，全校都有配戴口罩的情況下，3英尺和6英尺的社交距離，對當地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數並沒有明顯的差距。佛奇針對新的研究也表示，「確實是如此。」他也說，CDC正在進行新數據的資料收集，若結果真的能證實3英尺的社交距離就足夠，那他們也會有相對應的措施。

    美國總統拜登（Joe Biden）上週五宣布重新開學的措施，並表示CDC和其他聯邦機構會負責制定「客觀標準」，以指導州和地方官員，重新開學後要如何管理社區中的安全。不過就和其他武肺規定一樣，各州可以自己決定最後的社交距離，最後若將規定從6英尺改為3英尺，可讓每間教室容納的學生數量增多。

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