武漢肺炎》英格蘭逐步解封 「利物浦同志遊行」仍停辦

「利物浦同志遊行」是英格蘭每年慶祝LGBT文化的重要節日，然而今年因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，主辦方決定取消2021年的活動。（示意圖，法新社）

2021/03/15 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國「利物浦同志遊行」（Liverpool Pride）是英格蘭每年慶祝LGBT文化的重要節日，這項活動以往都會吸引5萬人參與。然而今年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，即便英國正逐漸解封，主辦單位為安全起見，仍宣布取消今年的活動。

綜合外媒報導，LCR同志遊行基金會（LCR Pride Foundation）今（15）日宣布，今年原訂辦在7月的「利物浦同志遊行」，因疫情緣故取消舉行。儘管英格蘭當地已逐步解封，政府也高度期望能在6月21日前解除所有武肺防疫限制，並開始舉行大規模的活動。然而群聚所造成的不確定性風險，使得基金會仍選擇停辦「利物浦同志遊行」，而這已經是第二年因為疫情停辦。

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據報導，LCR同志遊行基金會表示，「這個決策『絕對不是輕率的』，團隊已經試圖找尋了各種防疫辦法，仍然無法確保所有人的健康及安全。」LCR同志遊行基金會的董事會主席柯林斯（Lewis Collins）說，「我們了解『利物浦同志遊行』將社群團結起來是多麼的重要，同時也知道停辦的宣布會帶來多少的失望。」

柯林斯補充，「我們仍會在近期公布年度主題和數位化節目，為這個城市的LGBT+提供支持，並帶來知名度。」此外2022年「利物浦同志遊行」的「驕傲回歸計畫」（incredible return）已經在籌畫中。

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