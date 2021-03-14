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    野蠻！ 奈及利亞35歲離婚男子 毆打性侵97歲老婦

    奈及利亞97歲老嫗竟遭35歲男子強行闖入家中性侵，導致她身心受創。示意圖。（美聯社資料照）

    奈及利亞97歲老嫗竟遭35歲男子強行闖入家中性侵，導致她身心受創。示意圖。（美聯社資料照）

    2021/03/14 16:34

    〔即時新聞／綜合報導〕行徑令人髮指！奈及利亞高齡97歲的老婦人待在家中，卻無端遭一名35歲闖入家中的35歲男子法魯克（Mohammed Faruk）毆打性侵，造成老婦人身心受創，她指出自己已40年無性生活，目前法魯克已遭逮捕，近期將接受審判。

    綜合外媒報導，事發在奈及利亞的甘達卡鎮（Gadaka），上月8日時，35歲男子法魯克在確認97歲的老婦人住處的離開住所上班後，便強行進入她家中，摀住了她的嘴巴施行性侵，直到她大聲尖叫吸引旁人注意才成功獲救，目前正在醫院接受治療。

    報導指出，法魯克就住在鎮上，據傳已經離婚，早在事發前就已盯上了該名老婦人，在非法闖入她家之前，就曾打斷老婦人的2顆牙齒，之後更常常跟蹤她回家，老婦人相當驚恐地說：「我已長達40年沒有性生活了」，此次遭中年男子性侵仍讓她餘悸猶存。

    報導提到，法魯克已在案發當日下午遭到警方逮捕，法醫也在現場採集到了他的體液。警方發言人阿卜杜勒·卡里姆（Dungus Abdulkarim）表示，目前全案已移交奈國國家刑偵情報局（SCIID）偵辦，近日將出庭受審，根據當地法律，他最高可能被判25年有期徒刑。

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